Chcesz zabezpieczyć konto na Twitterze SMS? Zapłać za subskrypcję

Od lat mówi się o tym, jak istotne jest dbanie o dwuskładnikowe uwierzytelnianie w kwestii kont, z których na co dzień korzystamy. To nie jest tylko czcze gadanie, bo kto raz padł ofiarą kradzieży / przejęcie konta, ten doskonale wie jak kłopotliwe i opłakane może okazać się to w dalszych skutkach. I choć Twitter od lat oferuje opcję dwuskładnikowego uwierzytelniania z wiadomością / SMSem — i pewnie lwia część użytkowników korzysta z tej opcji od dawien dawna. Miejcie jednak na uwadze, że 20. marca zostanie ona wam automatycznie dezaktywowana. Nooo... chyba, że zapłacicie za subskrypcję Twitter Blue.

Dwuskładnikowe uwierzytelnianie z wiadomościami tekstowymi na Twitterze tylko dla subskrybentów

Nadal jesteśmy zaangażowani w zapewnienie ludziom bezpieczeństwa i ochrony na Twitterze, a podstawowym narzędziem bezpieczeństwa, które oferujemy w celu zapewnienia bezpieczeństwa konta, jest uwierzytelnianie dwuskładnikowe (2FA). Zamiast wpisywać tylko hasło do logowania, 2FA wymaga również wpisania kodu lub użycia klucza bezpieczeństwa. Ten dodatkowy krok pomaga upewnić się, że Ty i tylko Ty możesz uzyskać dostęp do swojego konta. Dotychczas oferowaliśmy trzy metody uwierzytelniania 2FA: wiadomość tekstowa, aplikacja uwierzytelniająca i klucz bezpieczeństwa. Chociaż od dawna jest to popularna forma 2FA, niestety widzieliśmy, że 2FA oparte na numerze telefonu jest używane - i nadużywane - przez oszustów. Tak więc od dzisiaj, nie będziemy już zezwalać kontom na dołączanie do uwierzytelniania za pośrednictwem SMS, chyba że są abonentami Twitter Blue. Dostępność wiadomości tekstowych 2FA dla Twitter Blue może się różnić w zależności od kraju i operatora.

— czytamy w oficjalnej wiadomości, którą na twitterowym blogu zamieściła administracja serwisu. To oznacza, że od teraz wszyscy użytkownicy korzystający z tej właśnie metody którzy nie mają wykupionej płatnej subskrypcji, będą musieli przeskoczyć na inny sposób dwuskładnikowego uwierzytelniania: dedykowaną ku temu aplikację lub fizyczny klucz. Noo, ewentualnie też pozostać z niczym — ale nie jest to specjalnie rozsądna opcja. Ciekawie też prezentuje się tłumaczenie tego, że... choć takie 2FA oparte na SMSach nie jest specjalnie bezpieczne — będą mogli z niego korzystać wyłącznie użytkownicy Premium. Skąd ta decyzja? Wieść gminna niesie, że wszystko rozbija się o pieniądze, bo wysłanie wiadomości tekstowej najzwyczajniej w świecie... kosztuje.

Z innych ciekawostek — Rachel Tobac słusznie zauważa, że jedynie niewielki procent wszystkich użytkowników Twittera korzysta z dwuskładnikowegu uwierzytelniania — mowa tu o około 2,6% wszystkich zarejestrowanych. Ale żeby było ciekawiej, z tej grupy znaczna większość — bo aż 74% — jako metodę uwierzytelniania wybrała właśnie wiadomości tekstowe. Łatwe, wygodne — i choć nie tak bezpieczne jak wielu by sobie wymarzyło, to wciąż będące skuteczniejsze niż nic.