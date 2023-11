Chcesz odzyskać pieniądze? Nie rób tego w ten sposób!

Okazja czyni złodzieja, a wykorzystanie zaufania zdesperowanego człowieka to łatwa droga do wzbogacenia się - jednak tylko krótkotrwałego. Pamiętacie historię 56-letniego mieszkańca powiatu bydgoskiego, który szybko stracił milion złotych? Podejrzewam, że nie. Z prostego powodu. Informacji o ofiarach oszustów zachęcających do inwestycji w kryptowaluty (i nie tylko) stale przybywa i naprawdę trudno się czasem połapać, kto ile stracił.

Wspomniany wyżej 56-latek nie dość, że dał się nabrać na obietnice szybkiego zarobku za pośrednictwem strony brokerskiej oferującej powielenie oszczędności, tak padł ofiarą jednej ze śląskich kancelarii prawnych, które oferowały mu pomoc w odzyskaniu utraconych środków. Prawie 920 tys. złotych wyciągniętych przez oszustów-brokerów i 100 tys. złotych od kancelarii prawnej, która zażądała takiej kwoty na "poświadczenie legalności posiadanych środków". Łączne straty finansowe? Ponad milion złotych i dopiero ta kwota sprawiła, że zgłosił się na Policję z informacją, że padł ofiarą oszustów.

Mili pomóc odzyskać pieniądze z oszustw, a sami oszukiwali. Teraz trafili w ręce Policji

Policjanci z CBŚP i Prokuratury Regionalnej w Warszawie rozbili gang, którego członkowie podszywając się pod kancelarie prawne wprowadzali w błąd swoich klientów obiecując odzyskanie utraconych środków na rykach FOREX i kryptowalut. Warunkiem współpracy była wpłata 5-10% wartości środków, które poszkodowany chciał odzyskać. Podejrzani mogli w ten sposób oszukać setki osób na ponad 9 mln zł. Do sprawy zatrzymano 14 osób, którym przedstawiono zarzuty dot. m.in. oszustw i prania pieniędzy. Jak informuje Policja, osoby pracujące w kancelarii nie miały wykształcenia prawniczego, były zatrudnione jako telefoniści, których przeszkolono, w jaki sposób mają prowadzić rozmowy z klientami, aby zainwestowali pieniądze. Według śledczych grupa działała od 2020 roku aż do chwili jej rozbicia i wówczas mogli oszukać setki osób na kwotę ponad 9 mln zł.

Uwaga na oszustów. Szybki zarobek na kryptowalutach lub innych instrumentach? To się nie uda

Warto tu w tym miejscu, po raz kolejny, przypomnieć to, przed czym przestrzega Policja. Przyłączamy się do tego apelu. Liczycie na szybkie pieniądze? Od razu powinna wam się zapalić czerwona lampka ostrzegawcza!

Należy kategorycznie odrzucać wszystkie oferty, w których składane są propozycje łatwego, szybkiego i dużego zarobku poprzez kryptowaluty i inne instrumenty.

Osoby, które nigdy nie zajmowały się inwestowaniem, w tym transakcjami kryptowalutowymi, nie wiedzą, jak działa taki produkt i ten rynek, nie mają wystarczającej wiedzy informatycznej, pod żadnym pozorem nie powinny podejmować ofert płynących do nich drogą mailową czy telefoniczną, kierując się tylko chęcią osiągnięcia szybkiego zysku.

Należy zapoznać się z tym, jak działają te instrumenty, w tym kryptowaluty i programy do obsługi zdalnego pulpitu. Jakakolwiek namowa przez „konsultanta” do zainstalowania programów powinna być powodem do zakończenia rozmowy.

Instalować należy tylko narzędzie wskazane przez bank i znajdujące się w jego ofercie, takie jak np. aplikacja mobilna na telefon do obsługi rachunku.

Każdy, kto mimo grożących niebezpieczeństw chce skorzystać z takich usług, musi dążyć do jak najgłębszej weryfikacji informacji przekazywanych przez konsultanta, np. uzyskać jego imię i nazwisko, nazwę, adres firmy, którą reprezentuje, adres e-mail, numer telefonu, na który można do nich zadzwonić, dane przełożonego konsultanta, poprosić o dane np. z ewidencji działalności gospodarczej, nr REGON, NIP, dane z KRS. Na uzyskane numery telefonów należy oddzwonić, potwierdzić kto odbierze, poprosić o przesłanie dokumentów dotyczących oferty na maila.

Nie należy się zgadzać się na współpracę po pierwszym kontakcie. Trzeba dać sobie czas na przemyślenie i sprawdzić uzyskane informacje np. na stronach Komisji Nadzoru Finansowego, porozmawiać z konsultantem w swoim banku, skontaktować się z Policją i poprosić o pomoc w weryfikacji informacji o ofercie, czy po prostu sprawdzić informacje w Internecie, np. na stronach o bezpieczeństwie internetowym.

Nie należy udzielać informacji na temat dostępu do naszego konta, danych do logowania, danych autoryzacyjnych operacji bankowych i naszych danych osobowych żadnej postronnej osobie.

