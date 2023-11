Jak szybko stracić milion złotych? Nie popełniaj tego błędu

Wielokrotnie informujemy Was o różnych zagrożeniach czyhających na nas w internecie - oraz o działaniach przestępców wykorzystujących różne techniki manipulacyjne do osiągnięcia swojego celu. Głównie wyciągnięcia od nas pieniędzy. I, niestety, okazuje się, że wciąż niektórzy nabierają się na ich sztuczki - zachęcani łatwym zarobkiem. Może kolejna historia otworzy w końcu oczy i sprawi, że będziemy bardziej ostrożni z tym, co robimy w sieci. Choć mam niestety obawy, że tak się nie stanie. Warto jednak próbować i przestrzegać, że pięknie brzmiące hasła, obiecanki szybkiego zysku, zapewnienia o znikomym wręcz ryzyku to tylko zasłona dymna. Oszuści wiedzą, jak do nas podejść - bo chyba każdy chciałby mieć w portfelu więcej pieniędzy. Jeśli jednak damy się nabrać, zostaniemy z niczym i walka o odzyskanie majątku - często zbieranego całe życie - może okazać się nieskuteczna.

Źródło: Depositphotos

Jak informuje Policja, 56-letni mieszkaniec powiatu bydgoskiego to kolejna ofiara oszustów. Kuszony propozycjami łatwego zarobku, zdecydował zainwestować pieniądze za pośrednictwem strony brokerskiej oferującej powielenie oszczędności. Przez ponad rok (od września 2022 roku do połowy października bieżącego roku) mężczyzna stracił w ten sposób ponad 920 tysięcy złotych.

Chciał zarobić. Stracił ponad milion złotych. Uwaga na oszustów

Jednak na oszustwie na inwestycjach i kryptowalutach się nie skończyło. Poszkodowany próbował na własną rękę szukać pomocy i miał ją znaleźć w jednej z kancelarii prawnych działających na terenie Śląska. Szybko okazało się, że i za nią stoją oszuści. Mężczyzna stracił ponad 100 tysięcy złotych, gdyż ponownie doszło do wyłudzenia polegającego na przelewie pieniędzy rzekomo na poświadczenie legalności posiadanych środków. Łączne straty finansowe? Ponad milion złotych i dopiero ta kwota sprawiła, że zgłosił się na Policję z informacją, że padł ofiarą oszustów.

Wielokrotnie przypominane jest, by koniecznie unikać udostępniania swoich danych logowania do bankowości elektronicznej i mobilnej innym osobom. Nie powinno się także otwierać otrzymywanych linków, o ile nie jest pewne, co się w nich zawiera, ani instalować nieznanych programów na urządzeniach, z których logujemy się do banku. Warto zachować szczególną ostrożność w przypadku "doradców" inwestycyjnych, którzy żądają takich działań. Ponadto, nie powinno się autoryzować przelewów, których nie wykonujemy samodzielnie. Nie można również ufać ofertom obiecującym szybkie duże zyski z inwestycji na stronach brokerskich, ani osobom podającym się za doradców inwestycyjnych lub maklerów giełdowych.

Źródło: Unsplash

Podejmując decyzje finansowe, zachowajmy zdrowy rozsądek i dużą ostrożność. Przed jej podjęciem dokładnie zweryfikujmy wiarygodność i rzetelność podmiotu, z którym zamierzamy współpracować. Zanim zaczniemy inwestować, warto zapoznać się i zrozumieć zasady działania poszczególnych instrumentów finansowych. Warto przeczytać komentarze na temat danego podmiotu. Nigdy nikomu nie wolno udostępniać swojego konta bankowego i danych logowania. Tylko posiadacz konta może się do niego logować i wykonywać transakcje. Jeżeli ktoś proponuje zainstalowanie oprogramowania do zdalnego zarządzania pulpitem to można być pewnym, że jest to oszustwo.

- Policja ponownie przestrzega przed pozornie atrakcyjnymi ofertami szybkiego zysku. Pamiętajmy też, jeśli mamy jakiekolwiek wątpliwości zawsze możemy zadzwonić pod numer alarmowy 112, pod którym możemy uzyskać pomoc.