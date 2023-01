Chcesz mieć smartfon, a nie cegłę? To nie instaluj tej aktualizacji

OnePlus przez lata uchodził za wzór do naśladowania jeśli chodzi o oprogramowanie. To była jego siła i na tym właśnie firma zbudowała swoją pozycję. Ale to już przeszłość.

Było jej o tyle łatwiej, że do „ogarnięcia” miała stosunkowo małą ilość modeli. Wszystko zmieniło się jednak po zacieśnieniu współpracy z OPPO. Przez chwilę wydawało się nawet że Oxygen OS zniknie i obie firmy będą używać nakładki ColorOS. Protesty fanów ocaliły oprogramowanie, nie w powszechnej opinii nie jest to już ta sama jakość. I niestety właśnie mamy na to kolejny dowód.

Firma ostrzega na stronie community.oneplus.com, by użytkownicy modeli 9 i 9 Pro nie instalowali najnowszej aktualizacji Oxygen 13 F.19. Generalnie zawiera ona styczniowe poprawki bezpieczeństwa i naprawia kilka błędów. Ale jak donoszą użytkownicy, którzy ją zainstalowali, ma też jedną dość poważną wadę. Zamienia smartfon w cegłę – urządzenie się wyłącza i nie można go już ponownie uruchomić.

OnePlus informuje, że wstrzymał już dystrybucję i pracuje nad kolejną wersją aktualizacji. Ale przyznaje, że niektórzy użytkownicy mogli otrzymać szkodliwy plik. W takiej sytuacji firma zaleca, by go nie instalować i poczekać na kolejny update systemu. OnePlus pracuje nad nową wersją, która zostanie udostępniona wszystkim użytkownikom „tak szybko, jak to możliwe”.

Jeśli ktoś jednak zainstalował aktualizację i jego smartfon przestał działać, musi skontaktować się z firmą. OnePlus twierdzi, że może przywrócić urządzenie do poprzedniego stanu bez utraty danych.

OnePlus stara się odzyskać utracone zaufanie fanów. Ostatnio firma poinformowała, że jej smart fony będą otrzymywać 4 duże aktualizacje systemu i będą wspierane przez 5 lat. Dotyczyć to ma jednak urządzeń nowych wydanych w tym roku. Starsze urządzenia będą wspierane tak jak do tej pory czyli dostaną 2 bądź 3 aktualizacje. Firma nie sprecyzowała również, o jakie konkretnie modele chodzi, można jednak podejrzewać, że raczej te z najwyższej półki.

