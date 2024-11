Chcesz mieć Mapy Google jako domyślną nawigację na smartfonie? Wkrótce będzie to możliwe

Akt o rynkach cyfrowych (DMA), który w Unii Europejskiej obowiązuje od jakiegoś czasu, sprawił, że Apple musiało mocno zmienić swoją dotychczasową politykę. Przede wszystkim, firma zmuszona została do otwarcia się na zewnętrze sklepy z aplikacjami, z których mogą korzystać użytkownicy z Unii Europejskiej. To pozwoliło m.in. na powrót Fortnite na iOS i iPadOS – grę można pobrać spoza App Store, np. instalując oficjalny sklep Epic Games Store na iPhonie lub iPadzie.

Amerykanie muszą też dać użytkownikom z krajów unijnych możliwość odinstalowywania aplikacji systemowych i pozwolić im zmienić domyślne apki – nie tylko przeglądarkę, czy klienta poczty elektronicznej. I to bez utraty funkcjonalności oferowanych przez iOS. Do tej pory, rezygnacja z Safari na rzecz Chrome oznaczała m.in. brak możliwości korzystania z Apple Pay. To zmieniło się kilka tygodni temu wraz z iOS 18. Jednak to nie wszystko, gdyż wraz z iOS 18.2, które trafiło właśnie do kanału beta, narzędzia związane z możliwością odinstalowywania i instalowania aplikacji systemowych, idą dużo dalej.

Mapy Google wkrótce mogą stać się domyślną aplikacja do nawigacji na iPhonie. Wszystko dzięki UE

W pierwszej becie iOS 18.2 zainstalowanej na iPhone'ach w Unii Europejskiej pojawia się możliwość całkowitego usunięcia z ystemu Safari, aplikacji Aparat, Wiadomości, czy Zdjęcia. A to dopiero początek, gdyż aktualizacja umożliwia usunięcie sklepu App Store i zastąpienie go jednym z alternatywnych marketplace'ów dostępnych do pobrania bezpośrednio z przeglądarki internetowej. Przed usunięciem sklepu Apple pojawi się jednak specjalny komunikat, informujący o tym ile aplikacji zostało przez niego pobranych i że w przypadku ich aktualizacji, nie będzie można ich pobrać. Co ważne, w przypadku usunięcia App Store w iPhone'a, w ustawieniach smartfona pojawi się przycisk umożliwiający ponowne pobranie sklepu.

Teraz okazuje się, że Apple będzie musiało jeszcze bardziej rozszerzyć katalog aplikacji domyślnych, które będzie można zastąpić produktami firm trzecich. W najnowszym dokumencie podsumowującym zmiany wprowadzone przez amerykańską firmę wymuszone aktem o rynkach cyfrowych czytamy, że już wiosną 2025 r. użytkownicy iPhone'ów otrzymają możliwość ustawienia domyślnej aplikacji dla nawigacji oraz tłumacza. Dzięki temu Mapy Apple będą mogły zostać zastąpione Mapami Google na poziomie systemowym. Pytanie tylko, czy zmiana ta sprawi, że każda funkcja iOS związana z lokalizacjami będzie realizowana za pośrednictwem aplikacji konkurencji? Przekonamy się za kilka miesięcy.