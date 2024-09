Mapy Google zrobiły użytkownikom niemiłą niespodziankę. Wielu skarży się na to, że najnowsza wersja aplikacji nie działa. Co teraz?

Mapy Google to jedna z najważniejszych aplikacji w smartfonach wielu z nas -- i stanowią one dla nas znacznie więcej niż tylko mapy. To idealny przewodnik, książka adresowa, nawigacja i wiele innych.

Google aktualizuje swoją platformę regularnie. Nie zawsze musimy w tym celu pobierać aktualizację aplikacji -- czasem zmiany te dzieją się po stronie serwera. Niestety: w ostatnich dniach wierni użytkownicy masowo narzekają na problemy z aplikacją na Androidzie. A dokładniej rzecz ujmując: chodzi o wersję aplikacji 11.144.x oraz 11.145.x na Androida.

Źródło: Depositphotos.com

Problemy z aplikacją Mapy Google. Użytkownicy masowo zgłaszają, że nie da się z niej korzystać

Jaki problem zgłaszają użytkownicy? Cóż -- najprościej określić go mianem: aplikacja nie włącza się. Bowiem przy każdej próbie jej uruchomienia, automatycznie się ona wyłącza w tym samym momencie -- lub kilka sekund później. Tym samym stała się ona kompletnie nieużyteczną i można spokojnie powiedzieć, że to rozwiązanie, które najzwyczajniej w świecie nie działa.

Jak wynika ze wstępnego śledztwa: to problem, który dotyka użytkowników na całym świecie w wersjach aplikacji 11.144.x oraz 11.145.x z systemem Android. I to zarówno w przypadku stabilnych wersji aplikacji, jak i buildów testowych. To samo zresztą tyczy się urządzeń — nie mają one zbyt wielkiego znaczenia. Problem sięga zarówno topowych flagowców jak Google Pixel i najdroższe smartfony z serii Samsung Galaxy, jak i tańsze urządzenia.

Mapy Google: to problem nie tylko testowy

Początkowo pojawiły się spekulacje, że problem z niedziałającymi, automatycznie wyłączającymi się, Mapami Google dotyczy wyłącznie śmiałków instalujących wersję beta systemu Android 15. Okazało się jednak, że to nie tylko ich problem -- bo podobnie jak z samą aktualizacją, problem dotyczy również stabilnych wersji systemu.

Źródło: Depositphotos

Mapy Google nie włączają się: co teraz? Oto rozwiązanie

Rozwiązanie tego problemu istnieje -- choć prawdopodobnie wszyscy zgodzimy się z tym, że coś poszło bardzo nie tak, skoro w ogóle musimy takowego szukać. Okazuje się, że powrót do starszej wersji aplikacji pomaga. A jako że to jedna z propozycji która jest fabrycznie instalowana na smartfonie, w ustawieniach systemowych / menu informacji o aplikacji możemy odinstalować aktualizacje. Jak wynika z raportów użytkowników: po odinstalowaniu najnowszych wersji, aplikacja działa poprawnie.

Świeży problem. Google prawdopodobnie rozwiąże go już za chwilę

Zawsze w przypadku takich wpadek Google reaguje błyskawicznie. Nie zdarzają się one często, ale kiedy już do nich dochodzi - internetowy gigant nie czeka, tylko zakasa rękawy i dba o to, by to wszystko jak najszybciej naprawić. Nie mam najmniejszych wątpliwości, że tak będzie i tym razem. Póki co jednak: warto mieć na uwadze, że problem dotknął losowo użytkowników na całym świecie. I warto wiedzieć co zrobić, gdy po uruchomieniu aplikacji ta... po prostu nie działa.