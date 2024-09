Mapy Google dostają ważną aktualizację. Tak dobre jeszcze nigdy nie były!

Google startuje z kolejną dużą aktualizacją dla ich Map. Zmieni się naprawdę wiele - i tym razem firma ma dla użytkowników same dobre wiadomości!

Mapy Google i Google Earth zaoferują znacznie wyższą jakość. Podziękujemy sztucznej inteligencji

Mapy Google oraz platforma Google Earth od lat oferują widok satelitarny. Jakość dostępnych tam materiałów nie zawsze stoi na najwyższym poziomie - ale myślę, że wielu z nas rozumie komplikacje z tym związane. Teraz jednak ma się to zmienić, bo model Cloud Score+ ma poprawić ich jakość dzięki rozpoznawaniu i pozbywaniu się "komplikacji pogodowych". Mam tu na myśli takie zjawiska jak chmury, cienie związane z chmurami czy mgły. Co niezwykle istotne: narzędzie to jest na tyle zaawansowane, że zadba o lepszą widoczność i jakość grafik, bez pozbywania się elementów które są niezbędne dla map satelitarnych. Mam tu na myśli chociażby zaśnieżone tereny, górskie cienie czy inne zjawiska występujące w prawdziwym świecie.

W efekcie użytkownicy mają otrzymać jeszcze lepsze materiały, które będą mogli oglądać. Wisienką na torcie w przypadku Google Earth jest także dostęp do nowych, historycznych, materiałów, które wykonany zostały kilkadziesiąt lat temu:

...czarno-białe zdjęcie San Francisco z 1938 roku, wykonane przez pilotów lotniska w Oakland. W tym okresie widać, że porty były wykorzystywane głównie do żeglugi i przemysłu - w porównaniu do zdjęcia z 2022 r., na którym widać mola usiane restauracjami i statkami wycieczkowymi zadokowanymi w porcie.

Google Street View z ogromną aktualizacją

Na widoku satelitarnym jednak nowości się nie kończą. Bowiem zmiany czekają także Street View, które doczekało się nowych materiałów w kilkudziesięciu krajach. Oznacza to jeszcze większy wybór i jeszcze bogatszą ofertę. Ponadto usługa po raz pierwszy została udostępniona dla kilku nowych krajów: Bośnii, Namibii, Liechtenstein i Paragwaju.