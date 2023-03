Chcesz dłuższego działania Macbooka bez ładowarki? Korzystaj z Telegrama!

Nie dalej niż wczoraj informowaliśmy o nowej wersji Google Chrome, która dzięki trybom oszczędzaniu energii i optymalizacji pod procesory Apple Silicon M2 pozwala na kilkanaście godzin korzystania z komputera bez konieczności sięgania po ładowarkę. Najwyraźniej to jakiś nowy trend, bo kolejni twórcy aplikacji tworzonych z myślą o MacOS informują o nowych trybach pozwalających działać komputerom dłużej na jednym ładowaniu.

Telegram na MacOS z nową opcją oszczędzania energii

Najnowsza wersja komunikatora dla MacOS przynosi nowy tryb oszczędzania energii, który pozwala wyłączyć część podstawowych funkcji by rozmowy za pośrednictwem platformy były mniej prądożerne. Jakie to opcje? Wśród nich znalazły się m.in. automatyczne odtwarzanie wideo, automatyczne odtwarzanie gifów, animacje naklejek i emoji, efekty emoji, animacje interfejsu, efekt rozmycia interfejsu czy animacje menu. Wiadomo że to rzesza pięknych błyskotek dzięki którym wszystko wygląda lepiej, ale ma to również swoje koszta. Co istotne — tryb oszczędzania może się aktywować automatycznie w momencie, gdy poziom naładowania baterii w komputerze spadnie do wskazanego przez nas poziomu.

Wiadomo że to opcja która kierowana jest przede wszystkim ku użytkownikom komputerów przenośnych. Nie ma jednak co ukrywać, że te wszystkie efekty zżerają także zasoby komputera, co w przypadku starszych sprzętów może okazać się dość kłopotliwe — i tutaj z pomocą przychodzi nam opcja wyłączenia wspomnianych błyskotek!