OpenAI za pośrednictwem oficjalnego kanału na platformie X (dawniej Twitter) ukazało najnowszą aktualizację zakresu jakości wyszukiwań, jakie obowiązują dla każdego użytkownika ChatuGPT. Od teraz wszyscy będą mogli zasmakować funkcji wcześniej dostępnej wyłącznie dla subskrybentów wersji Pro.

ChatGPT wskakuje na kolejny bieg i nie zapomina o darmowych użytkownikach

Uruchomione w lutym bieżącego roku narzędzie Deep Researchu w ChacieGPT, stało się właśnie dostępne dla każdego. OpenAI, firma stojąca za prawdopodobnie najsłynniejszym modelem sztucznej inteligencji, ogłosiło tę informację przy pomocy platformy social media. Do teraz było zarezerwowane wyłącznie dla użytkowników subskrypcji Pro, lecz już jest możliwe do używania w planach Plus, Team i Enterpise, a co najważniejsze, także zupełnie za darmo

Naturalnie firma nie zamierza łatwo udostępniać czegoś, czym przecież na siebie zarabia. Z tego powodu wraz z udostępnieniem Deep Researchu wchodzą ograniczenia i to bynajmniej nie dzienne, lecz miesięczne. Prezentują się następująco:

darmowi użytkownicy – pięć pytań na miesiąc (wyłącznie w odchudzonej wersji),

subskrybenci planów Plus oraz Team – dziesięć pytań na miesiąc (w wersji pełnej) + piętnaście pytań na miesiąc w odchudzonej wariancie,

użytkownicy Pro – sto dwadzieścia pięć pytań na miesiąc w obydwu wariantach, pełnym i odchudzonym,

Enterprise – 10 pytań w pełnej wersji.

Każdy plan, który osiągnie limit dla pytań Deep Research w wersji pełnej, automatycznie przejdzie na odchudzony wariant. Firma jednak zapewnia, że nowa opcja nie jest o wiele słabsza i również będzie dostarczać rozbudowane opcje w dużym tempie, które nie zawiedzie swoich użytkowników.

Deep Research to narzędzie pozwala na generowanie dużo dogłębniejszych analiz czy raportów, których przygotowanie zajęłoby człowiekowi o wiele więcej czasu. Jak się można domyślać, funkcja ta stale się rozwija i jej popularność nieprzerwanie rośnie. Podczas gdy pełna wersja jest zasilana nieco starszym modelem o3, tak nowa, odchudzona forma korzysta już z o4-mini.

Źródło: androidauthority