ChatGPT podbija serca użytkowników w rekordowym tempie, a wygląda na to, że teraz będzie dostępny dla jeszcze szerszej grupy osób. Microsoft już testuje możliwości ChatGPT w swojej wyszukiwarce Bing, co może oznaczać, że publiczna wersja pojawi się wkrótce, a wraz z nią wiele usprawnień.

Bing stanie się podstawową wyszukiwarką nowego pokolenia?

Microsoft konkuruje z Google na polu wyszukiwarek internetowych od wielu lat, ale mimo bezpiecznej drugiej pozycji, trudno mu się zbliżyć do lidera. Nie jest jednak wykluczone, że wkrótce te proporcje nieco się zmienią, co z pewnością negatywnie odbije się na biznesie Google, który w dużej większości opiera się na reklamach. Bing ma otrzymać możliwości jakie daje ChatGPT od OpenAI, ale wraz z wieloma usprawnieniami. Po pierwsze system dla przeglądarki Microsoftu będzie korzystał z technologii GPT-4, która jest nie tylko szybsza, ale generuje też bardziej naturalne odpowiedzi niż GPT 3. Co jednak najważniejsze, ChatGPT w wyszukiwarce Bing nie będzie ograniczony do zbioru danych kończącego się w 2021 roku. W wyszukiwarce Bing będzie miał dostęp do całej sieci internet, co oznacza, że jego użyteczność znacząco wzrośnie.

Teraz możemy się przekonać jak to może wyglądać w praktyce. Na Twitterze pojawiły się pierwsze zrzuty ekranu rzekomo z testowej wersji wyszukiwarki Bing. Owen Yin korzysta z Microsoft Edge jako głównej przeglądarki i jak ją wczoraj uruchomił, na głównej stronie pojawił mu się odnośnik do nowej wyszukiwarki Bing. Funkcja ta po kilkunastu minutach zniknęła, ale mamy kilka zrzutów ekranu, które pokazują jak działa funkcja ChatGPT. The Verge zapytał Microsoft czy ten już faktycznie testuje nową wersję Bing, ale firma odmówiła komentarza, więc poniższe obrazki traktowałbym z pewną dozą ostrożności. Trzeba im jednak oddać, że wyglądają bardzo realistycznie.

Jak wynika z komentarzy Owena, które zamieścił we wpisie na blogu Medium, w nowej wersji Bing pojawiła się zakładka Chat, gdzie można zadawać bardziej naturalne pytania, podobnie jak ma to miejsce w ChatGPT na stronach OpenAI. Pytanie musi być ograniczone do 1000 znaków, więc może być bardzo szczegółowe i zawierać wiele kontekstu. W odpowiedzi dostaniemy tak samo naturalną odpowiedź, wraz z linkami do źródeł, z których korzystała sztuczna inteligencja, które obejmują całą sieć internet, a nie zamknięty zbiór danych. Pozwala to zatem na weryfikację dostarczonych informacji i ewentualny własny szerszy research. To spore usprawnienie, bo jak już wielokrotnie zauważono, ChatGPT potrafi podać złe informacje i nigdy nie wspomina skąd je bierze.

Dostęp do Chatu będzie dostępny praktycznie z każdej podstrony wyszukiwarki, a układ naturalnej rozmowy pozwala na prowadzenie konwersacji i dopytywanie o szczegóły. ChatGPT w Bing może też być kreatywny, ułożyć wierszyk czy napisać wypracowanie, więc narzędzia wykrywające prace sztucznej inteligencji będą miały jeszcze więcej do roboty. Nie wiemy niestety jeszcze kiedy Microsoft faktycznie chce wprowadzić tą funkcjonalność do swojej wyszukiwarki i co ważniejsze jak się do tego przygotowuje. Superkomputer, na którym pracuje OpenAI ma "pełne ręce roboty", a można chyba bezpiecznie założyć, że z Bing będzie korzystało jeszcze więcej osób. Jestem jednak przekonany, że gigant z Redmond nie będzie zbyt długo czekał, bo to może być ogromna szansa na zwiększenie swoich udziałów w rynku.

źródło: Owen Yin/Medium