Sztuczna inteligencja staje się gorącym towarem

Mało kto się chyba spodziewał, że udostępnienie do publicznych testów usługi ChatGPT pod koniec listopada zeszłego roku będzie miało tak wielkie implikacje dla całej branży nowych technologii. Użytkownicy tego rozwiązania po prostu się w nim zakochali, a ich liczba rośnie szybciej niż jakiejkolwiek innej usługi wcześniej, przekraczając po nieco ponad 2 miesiącach ponad 100 mln użytkowników. OpenAI tak mocno namieszało na rynku, że w popłochu jest nawet Google, które planuje na 8 lutego swoją konferencję na temat sztucznej inteligencji i rozwiązań, nad którymi pracuje. To zaskakujące, bo spodziewaliśmy się raczej, że AI zdominuje doroczną konferencję Google I/O, ale gigant nie zamierza czekać.

I trudno mu się dziwić, bo na największego beneficjenta ChatGPT wygląda w tej chwili Microsoft. Spółka z Redmond mocno współpracuje z OpenAI i szykuje już szereg komercyjnych rozwiązań, w których zostanie wykorzystana technologia GPT 3.5. Już jakiś czas temu pojawiła się sugestia, że wkrótce wyszukiwarka Bing zacznie udzielać nam bardziej naturalnych odpowiedzi, co z pewnością zaciekawi użytkowników i może zagrozić głównemu biznesowi Google. To jednak tylko początek bo plany Microsoftu są znacznie bardziej ambitne, a nowe informacje pojawiają się praktycznie z dnia na dzień.

Teams Premium i automatyczne wiadomości email

W pierwszej kolejności nowe możliwości otrzyma narzędzie Microsoft Teams, którego wersja Premium jest już dostępna do testów. Nawet posiadacze najwyższej licencji Microsoft 365 E5 przeznaczonej dla korporacji, za możliwość skorzystania z Teams Premium będą musieli dodatkowo zapłacić. Microsoft wycenił jej możliwości na 10 USD, ale do czerwca obowiązuje zniżka w wysokości 30%, aby zachęcić użytkowników do przetestowania możliwości jakie daje sztuczna inteligencja. Jestem niemal pewny, że wiele korporacji zdecyduje się na dodatkową płatność, bo w Teams Premium zyskamy między innymi możliwość transkrypcji spotkań i ich automatycznego tłumaczenia, czy tworzenia podsumowań (tzw. minutek), które później w formie emaila dostaje każdy uczestnik spotkania. Zazwyczaj takie podsumowanie musi tworzyć organizator, co oczywiście zajmuje czas.

Dzisiaj natomiast dowiadujemy się, że technologia GPT 3.5 zostanie też wykorzystana w narzędziach CRM jakie oferuje Microsoft. Dynamics jest obecnie w fazie dużego wzrostu i stanowi coraz większą konkurencję dla Salesforce, a implementacja sztucznej inteligencji z pewnością pomoże w jeszcze szybszym przejmowaniu rynku. Nowym elementem tego pakietu jest aplikacja Viva Sales, która została zaprezentowana pod koniec zeszłego roku. Służy ona do tworzenia personalizowanych wiadomości email do klientów, a wkrótce przy pomocy sztucznej inteligencji będzie robić to automatycznie. Viva Sales przy pomocy ChatGPT będzie w stanie automatycznie wykorzystać dane zapisane w bazie CRM oraz poprzednich wiadomościach ze skrzynki w Outlooku dla danego klienta. Na tej podstawie stworzy nowego, spersonalizowanego emaila np. z cennikiem i zniżkami dla danego odbiorcy. Możliwości będzie pewnie znacznie więcej, a sama aplikacja staje się integralną częścią pakietu CRM Dynamics Premium. Użytkownicy Salesforce za dostęp do tej aplikacji muszą natomiast zapłacić aż 40 USD miesięcznie, więc pojawia się kolejny argument aby jednak przejść na usługi Microsoftu.