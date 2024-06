ChatGPT trafi do samochodów Audi. I to nie tylko tych najnowszych

ChatGPT zawita wkrótce w samochodach. Skoda zapowiedziała integrację tego rozwiązania już kilka tygodni temu, teraz na podobny krok decyduje się Audi, które należy do tego samego koncernu - VAG. Co istotne, nowe możliwości dostaną również starsze samochody.

Asystent w Audi z ChatGPT

Asystenci głosowi w samochodach to nic nowego, taką funkcję i to nawet w języku polskim obsługiwał nawet mój Ford Focus z 2017 roku (z systemem Sync3). Jej funkcjonalność sprowadzała się co prawda tylko do kilku podstawowych komend, jak np. "zadzwoń do kontaktu żona", ale przecież wiele więcej w samochodzie nie jest potrzebne... Chyba, że wygodne pokrętła i przyciski zastąpimy dotykowym ekranem, na którym trzeba sobie wszystko wyklikać, odwracając przy tym swój wzrok od drogi, co z pewnością nie jest bezpieczne. Dlatego w nowszych samochodach asystenci pozwalali również np. na zmianę ustawień klimatyzacji czy obsługi szeregu innych funkcji. Niestety ich skuteczność w rozumieniu naturalnej mowy delikatnie mówiąc nie powalała.

Sytuacje ratował nieco Asystent Google, z którego można korzystać jeśli podłączymy nasz telefon do samochodu z obsługą Android Auto. Nie tylko lepiej radzi sobie z naturalnym językiem, ale też pozwala wygodnie obsługiwać nawigację czy aplikację z muzyką. Producenci samochodów z Europy nie chcą jednak pozostać w tyle za konkurencją z USA, dlatego VAG, do którego należą takie marki jak Volkswagen, Skoda, Cupra, Seat, Porsche czy właśnie Audi zapowiedział wsparcie dla technologii ChatGPT. Każda marka będzie miała dowolność we wprowadzaniu tego rozwiązania, ale dobra wiadomość jest taka, że może ono być całkiem powszechne.

Skoda czy Volkswagen zapowiedziały wsparcie dla ChataGPT w przyszłości w swoich najnowszych samochodach. Jako pierwsze szczegóły podało jednak Audi i tu mamy miłe zaskoczenie. Funkcjonalność asystenta ze wsparciem technologii AI będzie dostępna dla wszystkich samochodów wyposażonych w system MIB3. Oznacza to, że z tej funkcji będą mogli skorzystać nie tylko posiadacze nowych pojazdów, ale również tych starszych, produkowanych od 2021 roku. W przypadku Audi to ponad 2 miliony samochodów, które zyskają dostęp do asystenta w najbliższych tygodniach za sprawą zdalnej aktualizacji. Nie wiadomo jak będzie w przypadku innych marek VAGa, ale biorąc pod uwagę brak technicznych przeciwskazań, w ich przypadku może być podobnie. Choć biorąc pod uwagę ostatnie trendy, nie zdziwiłbym się jakby było to płatne rozszerzenie ;-)

Nie zmienia to jednak faktu, że że ChatGPT stanie się z miejsca bardzo popularną funkcją w milionach samochodów. Jak utrzymuje Audi pozwoli to na bardziej skuteczne zarządzanie ustawieniami samochodu. Asystent bazujący na sztucznej inteligencji ma lepiej rozumieć nasze komendy i szybciej na nie reagować. Co więcej będzie można mu też zadawać pytania związane z wiedzą ogólną. To z pewnością się wam przyda jeśli macie małe dzieci, które zadają miliony pytań podczas dłuższych podróży. Obawiam się tylko, że na to najważniejsze "daleko jeszcze?" nie będzie w stanie udzielić zadowalającej odpowiedzi...

źródło: Audi