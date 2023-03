Sztuczna inteligencja zwolni z rozwojem? Pierwszy kraj banuje ChatGPT!

Włochy banują ChatGPT. Organy regulacyjne mówią: DOŚĆ

Włoski Urząd Danych Osobowych (Garante Per La Protezione Dei Dati Personali) wszczął dochodzenie w sprawie ChatGPT. Jak możemy dowiedzieć się z komunikatu na oficjalnej stronie GPDP, powodem jest podejrzenie o naruszenie zasad gromadzenia danych przez OpenAI.

W komunikacie możemy przeczytać, że Urząd Danych Osobowych twierdzi, iż firma nie ma prawnego pozwolenia na gromadzenie danych osobowych użytkowników. Ponadto GPDP zaznacza, że chociaż ChatGPT jest usługą kierowaną do osób powyżej 13 roku życia, to OpenAI nie ma żadnego mechanizmu uniemożliwiającego młodszym użytkownikom dostępu do usługi, co „naraża dzieci na absolutnie nieodpowiednie odpowiedzi w porównaniu do ich stopnia rozwoju i samoświadomości”.

Zdaje się, że OpenAI samo jest sobie winne. Takie działanie GPDP jest efektem niedawnego wycieku danych użytkowników — 20 marca niektóre osoby, które mają aktywną subskrypcję ChatGPT Plus (czyli płatną wersję chatbota z większymi możliwościami) zyskały dostęp do tytułów konwersacji i danych na temat płatności innych użytkowników.

To nie pierwszy raz, kiedy Włochy nie ufają sztucznej inteligencji

Warto jednak zaznaczyć, że ChatGPT nie jest pierwszym chatbotem AI, któremu Włochy nie ufają. W lutym tego roku, z tego samego powodu, zbanowany został chatbot Replika.ai — który zasłynął z tego, że niektórzy użytkownicy nawiązywali zbyt „bliskie” relacje z chatbotem, na co firma odpowiedzialna za Replikę zresztą zareagowała, usuwając możliwość wchodzenia z chatbotem w erotyczne rozmowy, wliczając w to roleplaye.

Czy taka decyzja włoskiego Urzędu Danych Osobowych wpłynie na zatrzymanie gwałtownego rozwoju sztucznej inteligencji? Czas pokaże. Na ten moment OpenAI nie skomentowało w żaden sposób tej sprawy, lecz wiemy, że firmie grozi kara do 20 milionów euro lub 4 procent globalnych rocznych obrotów.

