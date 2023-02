Chat GPT oszukuje w szachach w sposób przepięknie absurdalny

Były mistrz szachowy i komentator Levy Rozman (GothamChess) zmierzył się z Chat GPT w szachy. Levy jest nadal bardzo dobrym graczem reprezentującym bardzo wysoki poziom. To co jednak zrobił w tej partii Chat GPT jest przepięknie absurdalne.

Nie tylko Chat GPT oszukiwał poprzez dokładnie sobie figur, które już stracił. Nie tylko wymyślał nowe ruchy szachowe. Na koniec bezczelnie zamienił strony gry, twierdząc że to jego przeciwnik za chwilę dostanie mata.

To wszystko trzeba obejrzeć bo Levy doskonale komentuje sytuację na szachownicy i w swoim stylu robi z tego niezłe show.

Co to jest Chat GPT?

GPT-3 to system sztucznej inteligencji (AI) stworzony przez OpenAI, laboratorium badawcze z siedzibą w San Francisco. Dzięki zdolności do generowania tekstu podobnego do ludzkiego, GPT-3 stał się jednym z najczęściej omawianych postępów w technologii sztucznej inteligencji. Rozwój GPT-3 rozpoczął się w 2018 roku, kiedy OpenAI wydało pierwszą wersję swojego modelu przetwarzania języka naturalnego. Od tego czasu model przeszedł kilka iteracji i rozrósł się do ponad 175 miliardów parametrów.

Więcej o Chat GPT dowiesz się z naszych artykułów