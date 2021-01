Dwunastolatka pozwała TikToka o wykorzystywanie jej danych osobowych. Jednak nie to jest najsmutniejsze

Czy tego chcemy, czy nie, żyjemy w świecie, w którym nasze dane osobowe nigdy nie będą bezpieczne. Jeżeli nawet zabezpieczymy się na wszelkie możliwe sposoby, nie będziemy korzystać z mediów społecznościowych, telefonu czy internetu, to inne podmioty już to robią za nas, dlatego też nasze dane mogą wyciec z naszej uczelni, miejsca pracy albo dowolnej innej placówki z której usług korzystaliśmy. W dzisiejszym świecie nie ma więc praktycznej możliwości funkcjonowania bez ryzyka, że ktoś przywłaszczy sobie dane które albo są nasze, albo dużo o nas mówią. Z tym ryzykiem nauczyliśmy się żyć do tego stopnia, że informacje o kolejnych wyciekach już nas nie ruszają. Wykorzystują to firmy, co do których powiedzenie, że korzystają z naszych danych w niejasny sposób będzie drobnym niedopowiedzeniem. Jedną z takich firm jest TikTok, który, choć uniknął bana, to dalej podejrzewany jest o to, że dane jego użytkowników wykorzystywane są w sposób niezgodny z prawem.

Dwunastolatka pozywa TikToka. Tylko czy to coś zmieni?

Według doniesień Bloomberga, 12-latka w Wielkiej Brytanii wniosła do sądu sprawę o to, że TikTok łamie europejskie prawo dotyczące danych osobowych. Z racji na Brexit nie do końca wiadomo, jak GDPR będzie odnosiło się do obywateli Wielkiej Brytanii, aczkolwiek sam pozew został złożony jeszcze w momencie, w którym to prawo obowiązywało.