TCL stawia na nowoczesne technologie. Ich oferta na 2025 rok zaskoczy wielu

TCL na targach CES 2025 w Las Vegas zaprezentowało nowoczesne technologie, które mogą zrewolucjonizować rynek wyświetlaczy. Wśród innowacji znalazły się ekrany CSOT HVA, które oferują statyczny kontrast do 7000:1, co stanowi nowy standard w jakości obrazu. Dodatkowo, zastosowanie technologii Quantum Dot pozwala na generowanie ponad miliarda intensywnych kolorów, z pokryciem 98% gamy DCI-P3 oraz żywotnością wynoszącą 100 000 godzin.

Flagowy model telewizora TCL X11K z QD-Mini, wyróżnia się ponad 14 tysiącami stref wygaszania i jasnością szczytową na poziomie 6500 nitów, co zapewnia bardzo dobą jakość obrazu. Zastosowane technologie, takie jak QD-Mini LED oraz All-domain Halo Control mają gwarantować doskonały kontrast i szczegółowość. Dzięki współpracy Bang & Olufsen udało się stworzyć zaawansowany system audio, co czyni model X11K wyjątkowym w kategorii domowego kina. TCL zaprezentowało również największy na świecie, 115-calowy telewizor LED QD-Mini – 115X955 Max. Posiada on ponad 20 tysięcy lokalnych stref wygaszania i jasność do 5000 nitów, co przekłada się na niezwykłą przejrzystość i bogactwo kolorów. Współpraca z Onkyo zaowocowała systemem audio 6.2.2 Hi-Fi, który zapewnia kinowe doznania w domowym zaciszu. W nowej serii telewizorów lifestyle'owych A300 PRO, TCL połączyło technologię z artystycznym designem, przekształcając przestrzenie mieszkalne w galerie sztuki. Telewizory te charakteryzują się elegancką konstrukcją oraz przenośnymi podstawami.

TCL na 2025 rok to nie tylko telewizory. Firma przygotowała wiele ciekawych produktów

Telewizory to nie wszystko, co w 2025 r. przygotowało TCL. Jeszcze w tym roku do sprzedaży trafi cały szereg urządzeń sygnowanych logo firmy. To między innymi nowe monitory z nowej serii R, czy projektor PLAYCUBE prezentujący unikalną konstrukcję Magic Cube, czyli modułową koncepcję łączącą estetykę i funkcjonalność. W ofercie TCL pojawi się też nowy klimatyzator FreshIN 3.0, który – zdaniem producenta – wyznacza nowy standard zarządzania jakością powietrza w domu. Będzie też nowa lodówka do zabudowy TCL Free Built-In, czy okulary RayNeo X3 Pro z procesorem Snapdragon AR1 Gen 1, dwiema kamerkami oraz rozbudowanymi systemami wykorzystującymi sztuczną inteligencję.

Firma przedstawiła też swój system do zarządzania energią domową (HEMS), łączący innowacyjne moduły fotowoltaiczne (PV) Three-Cuts, domowe systemy magazynowania energii, wysokowydajne pompy ciepła i inteligentną ładowarkę EV, zapewnia wydajne zarządzanie energią we wszystkich podłączonych urządzeniach. TCL zaprezentował też swojego robota towarzyszącego AI – TCL Ai Me. Choć na razie to koncept, ma on w przyszłości być idealnym rozwiązaniem dla rodziny, który uczy się i dostosowuje do otoczenia i inteligentnie kontroluje urządzenia domowe.

Dostępność produktów, ich cenniki zostaną podane, gdy tylko poznamy szczegóły oferty dla Polski.