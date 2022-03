iOS 15.4 wprowadza wiele nowości. Face ID w iPhone 12 i nowszych pozwoli na odblokowywanie telefonu z zakrytą maseczką twarzą. Bez konieczności inwestowania w Apple Watch). System wprowadza też szereg emoji, usprawnienia dla wielu aplikacji systemowych, dodatkowy głos Siri i kilka poprawek błędów. Nowa aktualizacja to także obsługa cyfrowego certyfikatu COVID UE.

W aplikacji Zdrowie pojawiła się przydatna – aczkolwiek nieco spóźniona – możliwość zaimplementowania certyfikatu szczepień przeciwko COVID-19, a także wyników badań laboratoryjnych i dokumentacji dotyczącej rekonwalescencji. W iOS 15.4 szybszy dostęp do certyfikatu szczepień będzie możliwy dzięki bezpośredniej widoczności w Portfelu.

- pisał kilka dni temu Patryk w swojej zapowiedzi iOS 15.4. I choć funkcja ta nie jest taka nowa, teraz skorzystają z niej użytkownicy z Unii Europejskiej - także w Polsce. Pytanie tylko czy ktoś tego jeszcze potrzebuje. I choć na przestrzeni ostatnich miesięcy wiele mówiło się o konieczności sprawdzania szczepień lub testów, tak mam wrażenie, że temat całkowicie ucichł. Podobnie zresztą jak temat COVID-19. Świat, w ty Polska, skupia swoją uwagę na innych wydarzeniach. Wracając jednak do szczepień. W Polsce o potwierdzenie i pokazanie certyfikatu zostałem zapytany tylko raz - wyjeżdżając do USA na urlop. Więc z nowego rozwiązania Apple raczej w naszym kraju nie skorzystam - choć kartę szczepień dodałem już do Portfela.

Certyfikat COVID-19 w iPhonie. Karta szczepienia dostępna w Portfelu

Spędzając kilkanaście dni w Nowym Jorku musiałem wygenerować potwierdzenie szczepienia z wykorzystaniem zewnętrznych narzędzi, np. covidpass.eu. Lokale gastronomiczne i obiekty kultury (muzea, teatry, itp) wymagały ode mnie poświadczenia, że zostałem zaszczepiony. Najwygodniej było mi pokazać kartę w Portfelu. To szybsze niż ciągłe logowanie się do mObywatela, mojeIKP lub noszenie ze sobą drukowanego potwierdzenia przyjęcia odpowiedniej liczby dawek. Szybko, sprawnie i bezproblemowo. covidpass.eu ma jednak jedną wadę - w żaden sposób nie jest weryfikowalny i oficjalnie potwierdzany. To projekt dwójki programistów, którzy wpadli na pomysł nieco wcześniej i postanowili udostępnić darmowe narzędzie, które skanując kody QR generują pliki pkpasses pozwalające dodać karty do Portfela.

iOS 15.4 tę procedurę ułatwia. Jeśli macie pod ręką kod QR na papierze - wystarczy zeskanować go aparatem. Kod zostanie automatycznie rozpoznany jako "Szczepienie przeciw COVID-19" i można je dodać do aplikacji Zdrowie. Pojawi się ono w zakładce Przeglądaj > Dane Zdrowotne > Szczepienia. Jednocześnie zostanie przygotowana karta, która dodana do Portfela wyświetli informacje o rodzaju szczepienia i przyjętych dawkach. Jeśli kod QR posiadacie cyfrowo (np. z aplikacji mObywatel lub mojeIKP), zróbcie zrzut ekranu. Jeśli korzystacie z funkcji "tekst na żywo" aplikacja Zdjęcia rozpozna kod QR. Pozwoli też na dodanie danych o szczepieniu w ten sam sposób, jakbyście skanowali go aparatem.

Warto jednak dodać, że karty szczepień nie są synchronizowane z chmurą. Apple nie ma do nich wglądu oraz nie można ich wysyłać do innych użytkowników. Nie są też synchronizowane między urządzeniami, choć wyświetlają się na Apple Watch. Szczegóły karty nie są też widoczne na zablokowanym ekranie do momentu odblokowania ich przy użyciu Face ID, Touch ID lub kodu.