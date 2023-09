Proste sposoby na przesyłanie zdjęć z iPhone'a na Androida

Jak przesłać zdjęcia z iPhone na Androida?

Hermetyczność ekosystemu Apple często odstrasza użytkowników systemów Android oraz Windows. Bo jak to, z iPhona nie da się wysyłać plików przez Bluetooth?! Na szczęście istnieje wiele innych sposobów na transfer zdjęć lub filmów. I wbrew pozorom, przesyłanie ich z systemu iOS na urządzenie z Androidem wcale nie musi być trudne lub problematyczne.

W tym artykule znajdziecie kilka porad na temat tego, jak bezproblemowo przesłać swoje zdjęcia z iPhone'a na urządzenie z Androidem. Niezależnie od tego, czy jesteś użytkownikiem ekosystemu Apple, czy też bardziej cenisz sobie elastyczność Androida, znajdziesz tu praktyczne wskazówki i rozwiązania, które z pewnością nie raz ułatwią Ci życie. Wystarczy sięgnąć po jedną z wymienionych aplikacji. Bardzo możliwe, że część z nich i tak posiadasz już na pokładzie swojego smartfona.

iOS czy Android? Większość ma już swoich faworytów

Funkcja Drop w przeglądarce Microsoft Edge

Zacznijmy od rozwiązania, które pojawiło się na rynku stosunkowo niedawno. Razem z przeglądarką Microsoft Edge w wersji 111 otrzymaliśmy funkcję o nazwie "Drop". Użytkownikom sprzętu od Apple nazwa ta może kojarzyć się z "Air Drop" i to skojarzenie jest jak najbardziej na miejscu. Funkcja ta działa bowiem w ten sam sposób. Jeśli korzystasz z przeglądarki Microsoft Edge na komputerze z Windowsem lub urządzeniu mobilnym z systemem iOS lub Android, wysyłanie plików pomiędzy różnymi urządzeniami stanie się banalnie proste. Transfer danych przebiega niemal natychmiastowo i umożliwia dostęp (np. do zdjęć) wszędzie tam, gdzie masz zainstalowaną przeglądarkę Microsoft Edge i jesteś zalogowany(-a) na swoje konto.

Dysk Google

Dysk Google będzie dobrym rozwiązaniem dla osób, które korzystają z ekosystemu Google. By przesłać zdjęcia z iPhone'a na Androida, wystarczy zainstalować aplikację Google Drive na swoim iPhone. Po zalogowaniu się na konto Google możesz stworzyć specjalny folder, gdzie umieścisz zdjęcia. Po zakończeniu procesu przesyłania możesz bez trudu uzyskać dostęp do wszystkich tych plików na swoim urządzeniu z Androidem, gdzie również korzystasz z aplikacji Google Drive. Ten sposób oferuje wygodną i bezpieczną synchronizację między platformami.

OneDrive

Jeśli jesteś użytkownikiem produktów Microsoft, doskonałą alternatywą dla Dysku Google może być OneDrive. Po zalogowaniu się na swoje konto OneDrive na iPhone wysyłanie zdjęć na Androida staje się szybkie i proste. Wystarczy przenieść zdjęcia do odpowiedniego folderu w chmurze. Następnie, na urządzeniu z Androidem, zainstaluj aplikację OneDrive i również zaloguj się na swoje konto. Twoje zdjęcia będą dostępne na obu urządzeniach.

SHAREit

Jeśli potrzebujesz szybkiego i bezprzewodowego sposobu na udostępnienie zdjęć między iPhone'em a Androidem, a nie chcesz korzystać z popularnych usług chmurowych, możesz sięgnąć po SHAREit. Wystarczy zainstalować aplikację na obu urządzeniach (z iOS i z Androidem). Potem po prostu ją uruchamiasz i wybierasz zdjęcia do przesłania. SHAREit umożliwia błyskawiczny transfer plików między smartfonami, co czyni aplikację doskonałą opcją do udostępniania danych w czasie rzeczywistym, np. z przyjaciółmi czy rodziną.

Xender

Xender to kolejna praktyczna aplikacja do przesyłania plików. Po zainstalowaniu jej zarówno na iPhone'ie, jak i urządzeniu z Androidem, możesz wybrać zdjęcia i przesłać je bez używania kabli. Działa na zasadzie połączenia Wi-Fi, co oznacza, że nie potrzebujesz dostępu do internetu. To szybki i wygodny sposób na udostępnianie dużej ilości zdjęć między różnymi platformami.

Google Photos

Wracamy do rozwiązań chmurowych. Zdjęcia Google to jeszcze jedno sprawdzone narzędzie, które ułatwia przesyłanie i przechowywanie zdjęć na różnych urządzeniach, w tym między iPhone'em a Androidem. Aby rozpocząć, zainstaluj aplikację Google Photos zarówno na swoim iPhone, jak i urządzeniu z Androidem. Po zalogowaniu się na swoje konto Google możesz włączyć opcję automatycznej synchronizacji zdjęć. W chmurze mogą zapisywać się fotki przechowywane zarówno na iPhone'ie, jak i smartfonie z Androidem. Aplikacja ta oferuje również możliwość udostępniania albumów innym użytkownikom.

iCloud

Jeśli jesteś użytkownikiem ekosystemu Apple i korzystasz z usługi iCloud na swoim iPhone, możesz też połączyć się z chmurą z poziomu smartfona z Androidem. Wystarczy, że zalogujesz się na stronie icloud.com, wchodząc na nią za pomocą przeglądarki internetowej. W chmurze znajdziesz wszystkie zdjęcia, jakie zostały z nią zsynchronizowane za pomocą konta iCloud.

Zapya

Zapya to kolejna aplikacja do przesyłania plików, która może być przydatna przy przenoszeniu zdjęć z iPhone'a na urządzenie z systemem Android. Po zainstalowaniu Zapya na obu urządzeniach otwórz aplikację i wybierz zdjęcia, które chcesz przesłać. Aplikacja wykorzystuje technologię Wi-Fi Direct, co oznacza, że podobnie jak w przypadku Xender lub SHAREit nie potrzebujesz dostępu do Internetu ani żadnych kabli.