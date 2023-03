Przewaga internetu stacjonarnego nad mobilnym jest nie do podważenia. Jednak korzystanie z tych dwóch typów łącz ma podobny udział procentowy w gospodarstwach domowych w Polsce, co wielu z Was dziwi i pytacie jak można korzystać z internetu mobilnego w domu? Może przemawia za tym cena? Sprawdźmy to, bo wydawać by się mogło, że światłowody rzeczywiście powinny być droższe niż internet mobilny.

Do naszego porównania weźmiemy oferty Orange, Play, Plus i T-Mobile. W przypadku światłowodów pod uwagę bierzemy najniższe limity prędkości, a w przypadku internetu mobilnego co najmniej 500 GB, skoro to ma być internet domowy.

Dodatkowo - dla lepszego obrazu, do każdej z ofert internetu dokooptujemy jeden abonament komórkowy.

Oferty na internet i abonament komórkowy w Orange

Internet mobilny + abonament komórkowy

W Orange najwyższy pakiet domowego internetu mobilnego kosztuje 59,99 zł miesięcznie i zawiera limit 500 GB transferu danych w miesiącu.



Światłowody + abonament komórkowy

Z kolei abonament komórkowy z nielimitowanymi rozmowami i wiadomościami oraz 30 GB transferu danych 55 zł miesięcznie. Razem: 114,99 zł miesięcznie.

W przypadku światłowodów z limitem prędkości do 300 Mb/s, wraz z abonamentem komórkowym z limitem transferu danych 20 GB - zapłacimy 89,99 zł, no 94,98 zł, ale to nadal taniej, a do tego obecnie przez pół roku Orange dodaje do tego pakietu Plan Podstawowy Netflix za darmo.



Oferty na internet i abonament komórkowy w Play

Internet mobilny + abonament komórkowy

Operator Play za internet mobilny z limitem 500 GB transferu danych liczy sobie 65 zł miesięcznie (wliczyłem zniżkę dla klientów Play), a za abonament komórkowy - wziąłem do porównania dość skąpy pakiet z limitem 15 GB, ale i tak razem koszt zamknął się w kwocie 115 zł miesięcznie.



Światłowody + abonament komórkowy

Światłowody droższe? Skąd - obecnie pakiet z limitem 300 Mb/s (w tej samej cenie jest teraz też 600 Mb/s) kosztuje 40 zł, do tego komórka i razem daje nam 90 zł.



Oferty na internet i abonament komórkowy w Plus

Internet mobilny + abonament komórkowy

Jeszcze bardziej tę dysproporcję w cenach światlowodów i internetu mobilnego widać w Plusie. Za abonament komórkowy z limitem 50 GB w miesiącu zapłacimy 59 zł, a za internet mobilny z limitem 700 GB - 90 zł (9 zł zniżki w smartDOM). Razem 149 zł miesięcznie.



Światłowody + abonament komórkowy

Natomiast za światłowody z limitem 300 Mb/s zapłacimy 40 zł (9 zł zniżki w smartDOM), co łącznie z abonamentem komórkowym da nam 99 zł.



Oferty na internet i abonament komórkowy w T-Mobile

Internet mobilny + abonament komórkowy

Tylko w T-Mobile nie ma żadnej różnicy w cenie. Za abonament komórkowy z limitem 30 GB w miesiącu wraz z internetem mobilnym bez limitu danych z ograniczeniem prędkości do 30 Mb/s, zapłacimy 95 zł miesięcznie.



Światłowody + abonament komórkowy

To ten sam koszt, co za światłowody z limitem 300 Mb/s i tym samym abonamentem komórkowym.



To wyjątek potwierdzający regułę. T-Mobile może nie różnicować ceny za światłowody i internet mobilny z różnych względów, może to być na przykład agresywna polityka cenowa względem konkurencji. Faktem jest reguła, iż światłowody są tańsze od internetu mobilnego.

Może inaczej to wygląda w ofertach bez zobowiązania, które to zwykle są tańsze i bardziej atrakcyjne w zawartości? Też niekoniecznie, dobrym przykładem jest tu ostatnia nowość w Orange Flex, gdzie za 80 zł możemy korzystać z karty SIM w telefonie i routerze WiFi z nielimitowanym w dane i prędkości internetem mobilnym.



Jednak nie tak daleko mamy nju mobile - pakiet światłowodów z abonamentem komórkowym kosztuje tu 65,99 zł miesięcznie.

Tak więc nie ma się co tu dziwić, że ktoś wykorzystuje internet mobilny jako główny w domu - nie decyduje się na niego z uwagi na niską cenę czy wygodę, tylko dlatego, że musi - nie ma innego wyjścia. Jeszcze dużo czasu upłynie, zanim każdy kto chce i potrzebuje światłowodów w domu, będzie mógł z nich swobodnie skorzystać w swojej lokalizacji.

