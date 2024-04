Nowy cennik ładowania GreenWay - będzie dużo taniej

Jak wiemy GreenWay oprócz standardowego cennika do jednorazowego ładowania aut ma miesięczne pakiety, dzięki którym możemy istotnie zmniejszyć koszt za 1 kWh, zarówno w przypadku ładowania prądem zmiennym (AC) jak i stałym (DC).

Od 1 stycznia stawki za 1 kWh zdrożały, ale od 1 czerwca tego roku potanieją za to opłaty za pakiety. Tak wygląda aktualnie cennik GreenWay, który będzie jeszcze obowiązywał do końca maja:

O czerwca natomiast, bez zmian za 1 kWh potanieją abonamenty w pakiecie Energia Max i Energia Plus o odpowiednio 20 zł i 5 zł miesięcznie:

Po tej zmianie więc, tyle zapłacimy za 1 kWh w poszczególnych opcjach:

Energia MAX

Opłata miesięczna : 99,99 zł 79,99 zł

: 79,99 zł Stawki za 1 kWh : AC : 1,60 zł DC: 2,10 zł

:

Energia PLUS

Opłata miesięczna : 34,99 zł 29,99 zł

: 29,99 zł Stawki za 1 kWh : AC : 1,75 zł DC: 2,40 zł

:

Energia STANDARD

Opłata miesięczna : 0,00 zł

: 0,00 zł Stawki za 1 kWh : AC : 1,95 zł DC: 3,15 zł

:

Czas bez dodatkowych opłat:

600 minut dla AC

60 minut dla DC.

Stawka za minutę po przekroczeniu czasu bez opłat wynosi 0,40 zł.

Co jeszcze się zmieni od czerwca? Otóż, w dotychczasowym cenniku dla partnerskich punktów ładowania, w pakiecie Max i Plus poziom cen był zgodny z wybranym planem cenowym chyba, że na stacji partnerskiej obowiązywały korzystniejsze stawki, wówczas te były brane pod uwagę. Od czerwca, cennik we wszystkich punktach partnerskich będzie uzależniony od stawek określonych przez partnera. Zarówno jeśli chodzi o punkty oznaczone w aplikacji jako P, jak i roamingowe R. W tych ostatnich punktach zniknie zasada Roam like at home.

Źródło: GreenWay