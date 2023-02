e-Doręczenia to platforma do elektronicznej komunikacji obywateli i firm z urzędami administracji publicznej. Taka korespondencja ma status i skutki prawne takie same, jak list polecony z potwierdzeniem odbioru. To darmowa opcja, która ma zastąpić w przyszłości tradycyjne listy polecone.

Operatorem wyznaczonym do obsługi e-Doręczeń jest Poczta Polska, która też chce zarabiać na tej technologii, więc udostępniła dziś tożsamą usługę, ale do korespondencji pomiędzy firmami czy osobami fizycznymi - Q-Doręczenia.



Aby ją aktywować musimy już mieć adres do e-Doręczeń - jak go założyć pisałem Wam już w podlinkowanym tekście. Po zalogowaniu wybieramy z menu po lewej opcję - Usługi Dodatkowe i już na stronach Poczty Polskiej aktywujemy: Kwalifikowaną Usługę Rejestrowego Doręczenia Elektronicznego - Q-Doręczenia.



To dodatkowa skrzynka na stronach Envelo, z poziomu której możemy od razu zacząć wysyłać i odbierać korespondencję. W przypadku firm można podpisać umowę z Pocztą Polską na wysyłkę takiej korespondencji lub płacić jednorazowo za każdą przesyłkę.



Jeżeli nadawca nie posiada pisemnej umowy z Pocztą Polską, może przejść do folderu „do opłacenia” i w wygodny sposób opłacić wysyłkę dogodną metodą poprzez bramkę płatności. Wiadomość trafia do folderu „wysłane”, gdzie przy wiadomości widoczne są dowody dotyczące danej wysyłki dotyczące m.in. nadania, preawizacji, odebrania. Adresat otrzymuje powiadomienie o nowej przesyłce na adres e-mail wskazany do notyfikacji, po uwierzytelnieniu na Skrzynce Doręczeń Kwalifikowanych (SDK), w zakładce powiadomienia w folderze „Odebrane”, czeka wiadomość do akceptacji bądź odrzucenia. W przypadku akceptacji odbioru, pojawia się ona w zakładce przesyłki, gdzie można zapoznać się z korespondencją i dowodami dla tej przesyłki. Wiadomości wraz z dowodami możną pobrać na własny dysk lokalny.



Koszt takiej jednej przesyłki wynosi 2,20 zł, a więc jest taniej i dużo wygodniej niż w przypadku tradycyjnego listu poleconego. Więcej o usłudze Q-Doręcznenia przeczytacie na stronach Poczty Polskiej.

Źródło: Poczta Polska