Ten termin był wielokrotnie przekładany, więc od jutra wielu przedsiębiorców może się zdziwić przy dokonywaniu wpisu do CEIDG dla swojej nowej działalności gospodarczej. Od 1 lutego 2023 roku wchodzi w życie obowiązek dołączenia do takiego wpisu adresu email do e-Doręczeń.

e-Doręczenia - po co i na co mi to potrzebne?

Co to takiego te e-Doręczenia? Pisaliśmy Wam już o nich wielokrotnie, to nowy system komunikacji obywateli i firm z e-administracją. Co w tym najważniejsze, wiadomość wysłana z adresu używanego do e-Doręczeń będzie miała takie same skutki prawne, jak list polecony z potwierdzeniem odbioru.

Minister Janusz Cieszyński, sekretarz stanu ds. cyfryzacji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów:

e-Doręczenia to jeden z najważniejszych cyfrowych projektów ostatnich lat. Wprowadzi polskie urzędy i instytucje, a tym samym ich kontakt z obywatelami, na zupełnie inny poziom. Dlatego to newralgiczny system, który musi być perfekcyjnie przygotowany.

Każda firma i obywatel już od 2021 roku może założyć sobie taki adres do e-Doręczeń, z pomocą którego można się już od 5 lipca 2022 roku komunikować się z administracją rządową oraz ZUS, KRUS czy NFZ (z jednostkami samorządu terytorialnego dopiero od 1 stycznia 2024 roku).

Niemniej już od jutra przedsiębiorcy będą musieli założyć sobie taki adres do e-Doręczeń podczas dokonywania nowego wpisu do CEIDG, a od 30 września 2025 r. również przedsiębiorcy, którzy będą dokonywali zmian we wpisach w CEIDG.

Piotr Juszczyk, Główny Doradca Podatkowy w firmie inFakt:

Na tym jednak nie koniec. 1 stycznia 2024 r. wystartuje Krajowy System e-Faktur i zaczną obowiązywać faktury elektroniczne. Natomiast od 1 stycznia 2026 r. podatnicy będą musieli przesyłać do Urzędu Skarbowego Jednolity Plik Kontrolny dla podatku dochodowego. Wprowadzenie usługi e-Doręczeń sprawia, że od 1 lutego 2023 r. nowe firmy będą musiały mieć dostęp do internetu. Od 2024 za sprawą KSeF będzie to wymóg dla każdego przedsiębiorstwa.

Jak założyć adres do e-Doręczeń dla firmy?



Adres do e-Doręczeń możemy założyć na stronach GOV.pl, w wyświetlanym formularzu wystarczy wskazać dla kogo chcemy takowy założyć, po wybraniu przedsiębiorcy możemy przejść od razu do wypełnienia wniosku online.



Co ważne, wniosek muszą podpisać elektronicznie osoby uprawnione do reprezentacji przedsiębiorcy lub jego pełnomocnik przy użyciu:

profilu zaufanego

podpisu kwalifikowanego

e-dowodu

pieczęci elektronicznej

Po przyznaniu adresu do e-Doręczeń będzie go można od razu używać przy składaniu wniosku o nowy wpis do CEIDG czy w korespondencji z e-administracją.



Wysyłanie i odbieranie wiadomości dostępne jest pod adresem edoreczenia.gov.pl. Adres do e-Doręczeń jest dość skomplikowany w swojej strukturze - na pewno nie da się go zapamiętać tak łatwo jak tradycyjny adres e-mail, warto więc mieć go zapisany pod ręką - w jakimś notatniku na komputerze czy smartfonie.

Więcej o e-Doręczeniach można przeczytać na stronie operatora wyznaczonego do tej usługi - Poczty Polskiej oraz na stronie pytań i odpowiedzi na GOV.pl.

Stock Image from Depositphotos.