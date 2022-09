Poczta Polska po raz drugi w tym roku podnosi ceny. Nowy cennik od 1 października

Pierwsza w tym roku zmiana cennika usług Poczty Polskiej miała miejsce 1 stycznia. Była to zarazem pierwsza podwyżka od dwóch lat, jednak teraz PP zapowiada już drugą podwyżkę w tym roku, która zacznie obowiązywać od 1 października.

Jako główne powody podwyżki, Poczta Polska podaje podobnie jak przy pierwszej zmianie cennika w tym roku - rosnące koszty transportu, inflację oraz spadający wolumen przesyłek listowych. Nie bez znaczenia jest też obowiązek ustawowy operatora wyznaczonego do utrzymywania nierentownych placówek i świadczenia usług przynoszących straty, głównie na obszarach wiejskich.

O ile wzrosną ceny? W przypadku listów zwykłych poziom wzrostu jest podobny jak na początku roku. Najtańszy list ekonomiczny w formacie S kosztował do tej pory 3,60 zł, od 1 października podrożeje o 30 groszy do 3,90 zł. Podobnie priorytet z 4,50 zł do 4,80 zł.

O 30 groszy droższe będą też listy w formacie M, z kolei bez zmiany cen ostał się format L.

Znacznie więcej za to zapłacimy za przesyłki polecone. Za format S ekonomiczny płaciliśmy do tej pory 5,90 zł, a za priorytet 8,40 zł. Po nowemu będzie to odpowiednio 6,80 zł i 8,80 zł.

Natomiast w przypadku zadeklarowanej wartości, za format S ekonomiczny płaciliśmy 11,30 zł i priorytet 14,10 zł, a od 1 października będzie to odpowiednio 12,00 i 15,00 zł.

Warto podkreślić, że dla statystycznego Polaka, który wysyła coraz mniej listów, będzie to oznaczało dodatkowy wydatek rzędu kilku złotych w skali całego roku. Dla Poczty Polskiej nawet niewielka korekta cen świadczonych usług, to dodatkowy wzrost przychodu, który umożliwi uruchamianie nowych placówek pocztowych, jak i utrzymanie tych rzadziej odwiedzanych przez Klientów, zlokalizowanych na terenach wiejskich.

Jeśli chodzi o paczki, ich ceny wzrosną podobnie, co listy polecone. Dla przykładu najpopularniejszy gabaryt A podrożeje o 1 zł.

Poprzedni cennik opisywaliśmy Wam w tym wpisie, nowe ceny obowiązujące od 1 października znajdziecie pod tym linkiem.

Źródło: Poczta Polska.