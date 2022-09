iPhone SE (3 gen) za nieco ponad 1,7 tys. zł! Takiej okazji długo już nie będzie

0

Wczoraj T-Mobile przysłało nam komunikat prasowy w sprawie swojej promocji "6 rat gratis" za Samsunga Galaxy A53 5G w abonamencie dla przenoszących numer. Dzisiaj z ciekawości zajrzałem do tej promocji, czy aby nie obejmuje ona smartfonów od Apple, bo to byłby dopiero wyczyn, i o to niespodzianka - jest. iPhone SE (3 gen) i iPhone 11.