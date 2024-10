Samsung Galaxy S24 FE w świetnej cenie. Kupisz go znacznie taniej

Zazwyczaj nie piszemy o promocjach na zakup smartfonów w abonamentach naszych operatorów, chyba że to się opłaca, a tak właśnie jest w ofercie Play ze smartfonem Samsung Galaxy S24 FE.

Nowego smartfona Samsung Galaxy S24 FE możemy kupić za 1000 złotych taniej niż w sklepie, a to spełnia warunki opłacalności.

Jak wyliczamy taką opłacalność? Porównujemy łączny koszt zakupu smartfona i abonamentu komórkowego przez całą umowę, z łącznym kosztem zakupu tego samego urządzenia w sklepie wraz z porównywalną ofertą bez zobowiązania (z miesięcznym okresem zobowiązania, na kartę lub w subskrypcji). No i wiadomo, że jak u operatora wychodzi to taniej niż w opcji rynkowej - wato rozważyć zakup smartfona w abonamencie.

Cena Samsung Galaxy S24 FE

Samsung Galaxy S24 FE aktualnie w elektromarketach kosztuje 3 199,00 zł lub w 20 ratach 0% po 159,95 zł.

Z kolei w abonamencie Play, kupimy go teraz za 2 199 zł. Niezależnie czy kupujemy go w nowej ofercie:

Czy w częstszej sytuacji, kiedy przenosimy numer od innego operatora:

Różnicę mamy w opłacie na start, przy nowym numerze będzie to 499 zł i później w 24 ratach 0% po 70,84 zł. Z kolei przy przeniesieniu numeru, na start zapłacimy 279 zł i później w 24 ratach po 80 zł miesięcznie.

Słuchawek Galaxy Buds2 Pro nie będziemy tu liczyć, bo dostępne są w prezencie, zarówno w Play jak i w elektomarketach.

Samsung Galaxy S24 FE z ofertą komórkową w Play

Teraz doliczamy koszt oferty komórkowej. Za abonament M 5G w Play - nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS w kraju i roamingu UE oraz 150 GB transferu danych (16,57 GB w roamingu UE), zapłacimy 70 zł miesięcznie.

Przez całą umowę będzie to koszt 1 680 zł. Po zsumowaniu z kosztem smartfona, łącznie da nam to kwotę 3 879 zł, a więc miesięczny koszt przez całą umowę to 161,63 zł.

Samsung Galaxy S24 FE w sklepie z ofertą bez zobowiązania

W zasięgu Play znalazłem trzy porównywalne do abonamentu M w Play - za 70 zł z limitem 150 GB transferu danych w miesiącu, oferty bez zobowiązania:

Virgin Mobile na kartę za 40 zł z limitem 100 GB,

Mobile Vikings subskrypcja za 45 zł z limitem 180 GB,

Play na kartę za 50 zł z limitem 200 GB.

Myślę, że najlepszą i najbardziej zbliżoną alternatywą będzie tu Mobile Vikings za 45 zł z limitem 180 GB. Raty 0% w elektromarkecie spłacamy przez 20 miesięcy, po 159,95 zł miesięcznie, do tego koszt subskrypcji 45 zł, daje miesięczny koszt 204,95 zł, a więc ponad 40 zł więcej niż w abonamencie Play.

Nawet łączny koszt przez 20 miesięcy - 4 099 zł, jest tu wyższy niż łączny koszt przez 24 miesiące w Play - 3 879 zł.

Samsung Galaxy S24 FE w Orange

Z ciekawości i dla porównania sprawdziłem, ile ten model kosztuje u innych operatorów. Znalazłem go na razie tylko w ofercie Orange. W abonamencie Plan M za 70 zł z limitem 150 GB transferu danych w miesiącu, kosztuje on na start 199 zł i później w 24 ratach po 107 zł miesięcznie.

Łączny koszt za samo urządzenie zamknie się tu w kwocie 2 766,95 zł, łączny koszt abonamentu 1 680 zł, razem - 4 446,95 zł.