Samsung Galaxy S24 FE już w polskich sklepach! Tylko czy warto?

Nie wszystkie premiery smartfonów to głośne wydarzenia. Niemal w kompletnej ciszy medialnej zadebiutował w Polsce Samsung Galaxy S24 FE. Ile kosztuje i co zaoferuje swoim przyszłym nabywcom? Przyjrzyjmy mu się bliżej już bez tajemnic i niedopowiedzeń.

Od jakiegoś czasu tradycją stało się, że Samsung rozbudowuje swoją flagową serię Galaxy S o dodatkowe smartfony. Są nimi urządzenia oznaczone jako FE czyli Fan Edition. Co różni ich od droższych Galaktyk? Pewne niuanse w specyfikacji technicznej, dzięki którym smartfony te mogą być sprzedawane nieco taniej. Mając jednak na uwadze przynależność do flagowej serii, kompromisy nie mogą sięgać zbyt daleko. Jak jest w tym roku? Jaki jest Samsung Galaxy S24 FE? Spójrzmy na specyfikację techniczną.

Samsung Galaxy S24 FE bez tajemnic. Oto oficjalna specyfikacja

Sercem smartfona Samsung Galaxy S24 FE jest układ SoC Samsung Exynos 2400e. Wspomaga go 8 GB pamięci RAM oraz 128 GB albo 256 GB pamięci na dane, w zależności od wybranej konfiguracji. Bateria ma pojemność 4700 mAh, a jej maksymalna moc ładowania przewodowego to 25 W. Do dyspozycji mamy również ładowanie bezprzewodowe, w tym zwrotne. Samsung Galaxy S24 FE został wyposażony w wyświetlacz o przekątnej 6,7 cala i rozdzielczości Full HD, z częstotliwością odświeżania 120 Hz. Jak przystało na Samsunga, jest to ekran wykonany w technologii Dynamic AMOLED 2X.

Zestaw aparatów Samsunga Galaxy S24 FE składa się z trzech oczek. Główne ma matrycę o rozdzielczości 50 Mpix i posiada optyczną stabilizację obrazu. Towarzyszy mu aparat ultraszerokokątny o rozdzielczości 12 Mpix oraz wyposażony w teleobiektyw (rozdzielczość 8 Mpix, 3x zoom optyczny, optycznie stabilizowany). Kamerka do selfie ma rozdzielczość 10 Mpix.

Od strony oprogramowania, najmłodsza Galaktyka korzysta z Androida 14 z nakładką One UI 6.1. Producent deklaruje siedmioletnie wsparcie aktualizacjami oprogramowania i poprawkami bezpieczeństwa. Warto pamiętać również o usługach opartych na sztucznej inteligencji, dostępnych pod nazwą Galaxy AI.

Ile kosztuje Samsung Galaxy S24 FE?

Zgodnie z oficjalnym komunikatem prasowym, Samsung Galaxy S24 FE będzie dostępny w Polsce od 4 października w czterech wariantach kolorystycznych: grafitowym, niebieskim, żółtym oraz miętowym. Ze strony sklepu internetowego x-kom.pl dowiadujemy się, że wersja podstawowa Samsunga Galaxy S24 FE (8/128 GB) kosztuje 3199 złotych. Za wariant z 256 GB pamięci na dane trzeba zapłacić 3449 złotych.

Standardowo przy okazji premiery nowych urządzeń Samsung pokusił się o ofertę przedsprzedażową. W zamian za zapisanie się do newslettera, który poinformuje nas o rozpoczęciu przedsprzedaży, otrzymamy od producenta kod rabatowy o wartości 200 złotych.