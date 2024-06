Cebula-deal tygodnia - w Biedronce dwa telewizory w cenie jednego

Biedronka dosłownie rozdaje telewizory. Jeżeli do 16 czerwca kupimy jeden, drugi dostajemy gratis.

Ceny dzisiejszej elektroniki potrafią zwalić z nóg i nie dziwne, że dziś ludzie częściej niż kiedykolwiek starają się polować na okazje i przeceny. Naturalnie widzą to też sprzedawcy, dlatego co jakiś czas możemy zobaczyć naprawdę ciekawe przeceny, promocje i zestawy, obok których ciężko przejść obojętnie, jeżeli szukamy nowego sprzętu.

Jednym z takich miejsc jest sklep Biedronka Home, w którym co jakiś czas można kupić naprawdę fajne gadżety i urządzenia w niskich cenach. Nie inaczej jest w tym tygodniu. Sieć sklepów pokazała bowiem bardzo ciekawą promkę, która może pasować wszystkim szukającym nowego sprzętu do salonu.

Kup telewizor w Biedronce. Drugi dostaniesz gratis

Jeżeli ktoś szuka telewizora (albo dwóch), powinien zajrzeć na stronę sklepu Biedronka Home. Tam bowiem sieć przeceniła telewizor UD 65U6210S Ultra HD z 2799 zł na 2499 zł. To samo w sobie nie stanowi aż takiego zaskoczenia i nie jest jakąś wielką promocją, ale za ekran 4K 65 cali z Android TV nie jest to aż taka zła cena.

Jednak najlepszą częścią tej promocji jest to, że kupując przeceniony telewizor UD, dostajemy drugi, mniejszy model 24 cale od firmy Metz za darmo. Mowa tu o telewizorze MTC6000Z, którego rynkowa cena to 749 zł. Ta może być trochę na wyrost, patrząc, że rozdzielczość matrycy tutaj to 1366 x 768 pikseli, a telewizor działa na AndroidTV 9.0.

Niemniej, jeżeli ktoś potrzebuje drugiego panelu np. do kuchni czy sypialni - taka promocja będzie jak znalazł. Jeżeli jednak chcemy z niej skorzystać, trzeba się spieszyć. Oferta ważna jest do 16 czerwca albo do wyczerpania zapasów.