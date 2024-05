Fałszywa depesza pojawiła się dziś na stronie PAP

Na stronie PAP pojawiła się depesza „Premier RP Donald Tusk: 1 lipca 2024 r. zacznie się w Polsce częściowa mobilizacja”. Po zaledwie 8 minutach od jej publikacji, Polska Agencja Prasowa postanowiła wycofać depeszę z dodatkową informacją, która była następująca: „Uwaga redakcje! Wycofujemy z serwisu depeszę pod powyższym tytułem. Nie jest prawdziwa. Przepraszamy”. Chwilę później depesza jednak pojawiła się drugi raz, a potem znów usunięta. Cała sytuacja wyglądała kuriozalnie, wszyscy byli zmieszani, aż w końcu politycy zabrali w tej sprawie głos.

Jan Grabiec, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, przekazał, że „rzekomy komunikat PAP na temat mobilizacji jest nieprawdziwy. Służby wyjaśniają incydent”. Jacek Dobrzyński, rzecznik ABW, skomentował sytuację w następujący sposób:

W związku z prawdopodobnie rosyjskim cyberatakiem na Polską Agencję Prasową i podaniem dezinformujących wiadomości o rzekomej mobilizacji w Polsce, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego we współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji podjęła natychmiastowe działania.

Resort cyfryzacji napisał za to, że w związku z prawdopodobnie rosyjskim cyberatakiem na Polską Agencję Prasową i podaniem dezinformujących wiadomości o rzekomej mobilizacji w Polsce, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego we współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji i NASK podjęła natychmiastowe działania.

Gawkowski komentuje całą sytuację

Wicepremier oraz minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski dodał:

Depesza PAP w sprawie częściowej mobilizacji jest nieprawdziwa. Rozpoczęliśmy pilne wyjaśnianie sprawy. Wszystko wskazuje na cyberatak i zaplanowaną dezinformację! O kolejnych ustaleniach będę informował na bieżąco.

Wicepremier na antenie Polsat News potwierdził ponownie, że wszystko wskazuje na to, że mamy do czynienia z cyberatakiem, który został skierowany ze strony rosyjskiej. Jego celem ma być dezinformacja przed wyborami oraz sparaliżowanie społeczeństwa. To ma również pokazać, że w Polsce może, nawet dzisiaj, Rosja jest w stanie namieszać przy wyborach. Gawkowski dodał również, że w sprawę cyberataku na PAP zaangażowany został premier Donald Tusk oraz szef MSWiA, Tomasz Siemoniak.

