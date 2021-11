Dlaczego CDN przyspiesza działanie stron WWW?

Widać więc, że jeżeli posiadacie swój serwis, to najlepszym sposobem na przyspieszenie jego działania jest obniżenie czasu koniecznego do dostarczenia poszczególnych jego elementów. Możecie to zrobić za pomocą usługi CDN.

Content Delivery Network (CDN) w kilku słowach

Content Delivery Network, czyli w skrócie CDN, to sieć dystrybucji treści zajmująca się przechowywaniem kopii elementów serwisów WWW w różnych lokalizacjach bliższych użytkownikom końcowym. Skrócenie odległości pomiędzy lokalizacją odbiorcy strony a serwerem, na którym ona działa, pozwala dużo szybciej przesyłać zdjęcia i inne jej elementy, co skraca czas oczekiwania na jej otwarcie.

Czym dokładnie jest Content Delivery Network (CDN)?

Pomimo że może Wam się to wydawać skomplikowane — jest naprawdę łatwe do zrozumienia. Wyobraźcie sobie, że istnieje producent jakiegoś ubrania, a jego fabryka znajduje się na przykład w Krakowie. Producent ten otworzył w Krakowie sklep przyfabryczny, dzięki czemu klienci z tego miasta i okolic mogą szybko nabywać jego towary. Ale co z klientami z innych miast? Podróż z Warszawy, Gdańska czy Wrocławia zajęłaby bardzo dużo czasu. Dlatego producent ten powinien otworzyć swoje sklepy również i w innych lokalizacjach.

Tak właśnie działa CDN - utrzymuje kopie strony na serwerach zlokalizowanych w miastach, z których pochodzi klient. Fabryka w tym przykładzie to serwer, na którym działa strona, a sklepy to serwery cache, na których utrzymywane są bliźniacze jej elementy.

Oczywiście sama strona generowana jest zawsze na oryginalnym serwerze (w fabryce), ale już obrazki, które się nie zmieniają, ulokowane są w różnych miejscach (sklepy) zwanych często węzłami CDN.

Którego dostawcę Content Delivery Network (CDN) wybrać?

Wybierając dostawcę usługi CDN, powinniście sprawdzić, czy posiada on swoje węzły w lokalizacjach, z których najczęściej pochodzą Wasi klienci. Jeżeli Wasz serwis www jest przygotowany w języku polskim, to zapewne trzech na czterech klientów będzie pochodziło z naszego kraju. Wybór dostawcy z jednym węzłem w Warszawie nie przyspieszy działania Waszej strony www, ale może nawet spowolnić jej działanie. Wasz wybór powinieneś więc skierować się na dostawcę usługi CDN, który posiada jak najwięcej lokalizacji na terenie Polski.

Jeżeli natomiast kierujecie swoją stronę głównie do klientów zagranicznych, to zapewne najlepszą decyzją będzie postawienie na dostawcę z jak największą liczbą punktów poza granicami Polski.

Wybierzcie mądrze, bo od tego będzie zależało, jak Waszą stronę będą oceniać jej użytkownicy oraz jakie dochody będzie ona generowała.

--

Artykuł powstał we współpracy z dostawcą usług hostingowych Nazwa.pl.