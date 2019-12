21 000% w 10 lat

10 lat temu CD Projekt był całkiem inną firmą, która borykała się ze swoimi problemami, ale wyszła z nich i dzisiaj może święcić tryumfy jako jedna ze spółek o największej kapitalizacji na polskiej giełdzie. Kurs akcji w ostatnich dniach ociera się o swoje rekordy, co oznacza, że przez ostatnie 10 lat spółka dała zarobić 21 800%. Każda zainwestowana wtedy w akcje złotówka, dzisiaj warta jest 218 PLN. To sprawiło, że w indeksie Stoxx 600, który skupia 600 największych spółek notowanych w 17 krajach Europy, to właśnie akcje CD Projektu okazały się najlepszą inwestycją w ostatniej dekadzie.

Dzisiaj spółka wyceniana jest na 26 mld PLN, czyli 6,7 mld USD co oznacza, że nadal jest jej jeszcze daleko do gigantów rynku elektronicznej rozrywki, ale powoli zbliża się do innego europejskiego giganta jakim jest Ubisoft. Trzeba jednak pamiętać, że sukces ten zawdzięcza jednej grze – trzeciej części Wiedźmina, która wraz z dodatkami świetnie się sprzedaje po dziś dzień pozwalając spółce skupić się na pracy nad swoim kolejnym dużym tytułem – Cyberpunk 2077.