Trochę to trwało, ale Andrzej Sapkowski i CD Projekt nareszcie doszli do porozumienia

Tą sprawą żyły media kilka dobrych miesięcy temu. W październiku 2018 roku Andrzej Sapkowski wysłał twórcom wiedźmińskich gier wezwanie do zapłaty, w którym widniała suma (co najmniej) 60 milionów złotych. Kilkanaście miesięcy później temat powraca: CD Projekt SA i Andrzej Sapkowski doszli do porozumienia!