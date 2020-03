Teoretycznie bez znajomości dwóch pierwszych sezonów można obejrzeć trzeci. Polecam jednak poświęcić tych kilka godzin i poznać bazową historię – nie tylko po to by wprowadzić się w ten świetnie skonstruowany, tajemniczy świat, ale jednocześnie by wyłapać smaczki łączące całe uniwersum. Szczególnie w kontekście Hectora i Izaaka, bowiem ich dalsze losy łączą się bezpośrednio z czasem gdy służyli Drakuli. Najważniejsze jednak jest to, że „istnieje Castlevania po Drakuli”, za co dla twórców ogromne brawa, szczególnie bo dwóch sezonach bazujących głównie na tej postaci.

Tak, jak wspomniałem – każda z historii budowana jest dość powoli i spokojnie. Pozwala to jeszcze lepiej poznać zarówno starych, jak i nowych bohaterów. Ale też każda z nich otrzymuje swój mocny finał w ostatnich odcinkach i to właśnie wtedy trzeci sezon anime nabiera największego tempa nie pozwalając odejść od ekranu. Sam przy końcówce dość konkretnie zarwałem sobotnią noc, ale finał w pełni mi to wynagrodził swoim tempem.