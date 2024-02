Nowy system płatności na Allegro. Dzięki niemu zapłacisz mniej

Tak naprawdę to na razie testy nowej usługi płatności Allegro Cash, ale platforma deklaruje, iż będzie ją mocno rozwijać, a docelowo ma to być usługa jeszcze bardziej rozbudowana niż w trakcie rozpoczętych właśnie testów. Allegro Cash to odpowiedź na zgłoszenia klientów, którzy to w ostatniej ankiecie opowiedzieli się jednogłośnie, za wprowadzeniem na platformie cashbacku, jako dodatkowym beneficie za zakupy - 9 na 10 wskazań.

Rafał Czernik, dyrektor ds. usług finansowych w Grupie Allegro:

Prawie wszyscy ankietowani przez nas klienci i klientki Allegro wyrazili też zainteresowanie opcją cashback na naszej platformie, więc startujemy z testami rozwiązania, które jest bezpieczne i daje coś w zamian. Docelowo chcemy Allegro Cash rozwijać i rozbudowywać.



Jak nowa usługa ma działać? W początkowej fazie, kupującym towary na Allegro u jednego sprzedającego na kwotę powyżej 100 zł, będzie przysługiwał cashback w wysokości 1% od wartości zakupów, a w przypadku zakupów powyżej 200 zł - 2% cashbacku.

Allegro jako pierwsze wychodzi z inicjatywą cashbacku jako wbudowanego benefitu finansowego dla swoich klientek i klientów. Jak każda przełomowa usługa Allegro, Allegro Cash w samym założeniu jest niezwykle proste i przejrzyste.

Usługa ma być darmowa, ale dostępna tylko dla klientów z aktywną usługą Allegro Smart!, którzy to zasilą swoje konto w aplikacji mobilnej Allegro i z jej poziomu będą dokonywać zakupów na tej platformie. Jednorazowo, będą mogli otrzymać do 20 zł cashbacku, a w miesiącu maksymalnie 50 zł.

Allegro Cash udotępnione zostało we współpracy z Aion Bankiem i Vodeno, a zapowiedziane dziś testy nowej usługi wśród wybranych klientów, mają potrwać kilka miesięcy.

