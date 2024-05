Przeciwnicy elektryfikacji często podnoszą argument o brakach w infrastrukturze, z jakimi musimy się mierzyć w Polsce. Dlatego z zadowoleniem przyjmujemy wszystkie inicjatywy dążące do budowy nowych punktów ładowania.

Carrefour inwestuje w ładowarki

Sieć marketów Carrefour oraz firma Eleport podpisały umowę o budowie ponad 170 punktów ładowania w 70 lokalizacjach w całej Polsce. Pojawią się one oczywiście pod marketami francuskiej firmy, ale będą udostępniane na zasadach komercyjnych w ramach sieci Eleport, na którą składa się już kilkaset punktów ładowania. Pierwsze instalacje ładowarek rozpoczną się już w przyszłym roku, a pojawią się w sumie w 65 miastach w Polsce. Nie podano jednak informacji jak mocne będą to ładowarki, patrząc jednak na działania konkurencji w postaci Biedronki czy Lidla, można oczekiwać, że będą to raczej słabsze urządzenia AC.

W wyniku naszego partnerstwa ładowarki pojawią się nie tylko w dużych miastach, jak Warszawa czy Łódź, ale przede wszystkim w tych średnich i mniejszych, jak np. Lubliniec, Kutno, Ustroń, Olsztyn czy Zabrze, gdzie nadal jest stosunkowo trudniejszy dostęp do tego typu infrastruktury. Z pewnością będzie to duża zaleta dla użytkowników aut elektrycznych. Nasza umowa obejmuje obecnie wszystkie nieruchomości, których jesteśmy właścicielami w Polsce i na których możemy zbudować tego rodzaju urządzenia — dodaje Agata Kopytyńska.

Warto też dodać, że Eleport w swoich punktach ładowania wykorzystuje energię elektryczną wytworzoną w 100% ze źródeł odnawialnych. Wspomniane punkty ładowania będą ogólnodostępne, ale obie firmy zapowiadają prowadzenie akcji specjalnych, w ramach których klienci sklepów sieci Carrefour będą mogli skorzystać z ładowarek na preferencyjnych warunkach. Obecnie trwa już przygotowywanie dokumentacji administracyjnej. Obie firmy chcą uruchomić ładowarki najszybciej jak to będzie możliwe.

źródło: Business Insider