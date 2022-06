Jeszcze więcej Resident Evil. Podsumowanie Capcom Showcase

Choć E3 w tym roku się nie odbyło, czerwiec przynosi zatrzęsienie premier gier wideo. Również Capcom nie zapomina o graczach. Choć prezentacja japońskiego studia nie obfitowała w masę zapowiedzi, tak warto sprawdzić, w co w niedalekiej przyszłości będziecie mogli zagrać.

Jednym z producentów i wydawców gier wideo, który postawił w tym roku na własną "konferencję" w postaci dość krótkiej prezentacji online, na której pokazano nad czym pracuje japońskie studio i twórcy takich hitów jak Street Fighter, Resident Evil czy Monster Hunter.

Monster Hunter Rise. Sunbreak

Pierwszym bohaterem wczorajszej prezentacji był właśnie Monster Hunter. A konkretnie dodatek do Monster Hunter Rise. Sunbreak zabierze graczy w nowe tereny łowieckie, gdzie czekać będą nowe potwory. To m.in. Daimyo Hermitaur, Espinas, Gore Magala i Pyre Rakna Kadaki. Premiera dodatku na konsole Nintendo Switch i komputery PC zapowiedziana jest na 30 czerwca. A już dziś będziecie mieli okazję pobrać wersję demo.

Exoprimal

Exoprimal to najnowsza marka w portfolio Capcom. Gracze już wcześniej mieli okazję poznać pierwsze szczegóły związane z grą, jednak dopiero teraz studio pokazało pierwsze fragmenty z rozgrywki. I choć gra kojarzyć się może z innym klasykiem japońskiej ekipy - Dino Crisis, to te dwa tytuły łączą jedynie dinozaury. Exoprimal stawia na rozgrywkę kooperacyjną i do graczy trafi w przyszłym roku na konsole (z wyłączeniem Nintendo Switch) i komputery PC.

Resident Evil

Na prezentacji nie zabrakło nowości ze świata Resident Evil. Studio pokazało m.in. nowy zwiastun i fragmenty rozgrywki z Resident Evil 4: Remake.

Przygotowano też coś dla fanów Resident Evil 2 Remake, Resident Evil 3 Remake oraz Resident Evil 7. To darmowe aktualizacje do konsol nowych generacji. Gry w wersjach na Xbox Series X|S oraz PlayStation 5 oferować będą wyższej jakości grafikę, w tym rozdzielczość 4K i do 60 klatek na sekundę, wsparcie dla kontrolera DualSense oraz audio 3D. Aktualizację możecie pobierać już teraz.

Capcom nie zapomina też o najnowszej odsłonie serii: Resident Evil Village. Gra jeszcze w tym roku otrzyma dodatek fabularny, w którym będziecie mogli śledzić losy Rose. Tak zwane Winters' Expansion przyniesie także inne nowości. To między innymi kamerę z trzeciej osoby oraz rozszerzenie do trybu Mercenaries. Rozszerzenie trafi do graczy 28 października. Tego samego dnia w sklepach pojawi się Resident Evil Village w edycji Gold, która przyniesie również długowyczekiwaną premierę trybu multiplayer Resident Evil Re:Verse.

Capcom Showcase 2022. Podsumowanie

Co ciekawe, Capcom nie skorzystało z okazji i nie pokazało więcej materiałów z zapowiedzianego wcześniej Street Fighter 6. Studio zapewniło jednak, że jeszcze w tym roku gracze będą mieli okazję dowiedzieć się o grze dużo więcej. Musicie więc uzbroić się w cierpliwość. Jeśli jesteście zainteresowani obejrzeniem całej prezentacji, wciąż macie taką możliwość. Wideo, które znajdziecie poniżej trwa co prawda ponad trzy godziny, tak samo wydarzenie trwało nieco ponad 40 minut.

Przyznam szczerze, że jak dotąd to najsłabsza konferencja w ramach letniego przeglądu gier. Resident Evil i Monster Hunter to marki silne i popularne, jednak Capcom w swoim portfolio tytułów ma dziesiątki IP, które czekają w kolejce na lepsze czasy. Nie da się jednak ukryć, że to te dwie wspomniane wyżej przynoszą japońskiemu studiu najwięcej uwagi i pieniędzy. Nie dziwne więc, że skupiają się właśnie na nich - a pozostałe tytuły są tylko tłem i znajdą swoich fanów, ale niekoniecznie przełoży się to na spore zyski.