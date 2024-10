Leniwi graficy będą przeszczęśliwi. Popularne narzędzie z nowymi zabawkami AI!

Świat projektowania graficznego staje się coraz bardziej zautomatyzowany, a najnowsze funkcje AI sprawiają, że praca z obrazami nigdy nie była łatwiejsza. Canva, popularne narzędzie do tworzenia grafik online, poszerza właśnie swoje możliwości dzięki nowym funkcjom opartym na sztucznej inteligencji. Teraz każdy, nawet całkowity amator, może tworzyć wizualne projekty bez większego wysiłku, dzięki nowościom, takim jak Dream Lab – generator obrazów oparty na opisach tekstowych.

Canva łączy siły z Dream Lab

Po niedawnym przejęciu startupu Leonardo.ai, Canva udostępnia swoim użytkownikom generator obrazów Dream Lab, który umożliwia tworzenie wizualizacji na podstawie opisów. Narzędzie to oferuje szeroki wybór stylów, takich jak „render 3D” czy „ilustracje”, co pozwala na dopasowanie grafiki do specyfiki projektów. Dodatkowo Canva wzbogaciła swoje funkcje o nowe narzędzia do edycji wideo, generowania tekstów oraz interaktywnych prezentacji. To kolejna mała rewolucja dla leniwych grafików, którzy teraz mogą tworzyć więcej, w krótszym czasie i z minimalnym wysiłkiem!

Canva z nowymi możliwościami AI

Dream Lab to narzędzie, które powstało dzięki przejęciu przez Canvę startupu Leonardo.ai. Specjalizuje się on w generatywnej sztucznej inteligencji. Dream Lab korzysta z modelu Leonardo Phoenix, co czyni go potężnym narzędziem, pozwalającym na tworzenie obrazów w różnych stylach.

Dotychczas Canva oferowała swoim użytkownikom generowanie obrazów na bazie Stable Diffusion, jednak Dream Lab wnosi tu nową jakość. Oprócz większej precyzji przy tworzeniu obrazów w stylu fotograficznym Dream Lab ma radzić sobie również z tworzeniem bardziej złożonych grafik, które obejmują kilka różnych obiektów. Co więcej, mamy tu funkcję, która umożliwia odniesienie się do istniejącego obrazu, co pozwala na lepszą kontrolę finalnych efektów pracy – podobnie jak w narzędziu „Reference Image” w Photoshopie.

Automatyzacja zadań w Canvie

Canva nie poprzestaje na Dream Lab – nowe funkcje obejmują również aktualizacje szeroko rozumianego zestawu narzędzi Magic AI. „Magic Write”, narzędzie do generowania tekstu, zostało wzbogacone o jedną z najbardziej pożądanych funkcji – autouzupełnianie jednym kliknięciem, co pozwala na jeszcze szybsze tworzenie treści. Funkcja ta zyskała także większą precyzję działania, co sprawia, że tworzone treści mają być bardziej trafne i dostosowane do kontekstu.

Nowością są również automatyczne podsumowania AI przy pracy z tzw. "white boardem" oraz reakcje w czasie rzeczywistym w postaci naklejek, co jest przydatne podczas realizowania projektów wraz z zespołem. Narzędzia do edycji wideo w Canvie również doczekały się nowych funkcji – teraz można automatycznie generować napisy, a także dodawać nowe efekty animacyjne.

Nowa jakość prezentacji w Canvie

Nowe funkcje AI w Canvie to także rozwiązania dla osób, które tworzą prezentacje. Użytkownicy mogą teraz dodawać interaktywne wykresy i grafy, które pomagają w lepszym obrazowaniu danych. Warto wspomnieć, że Canva nawiązała współpracę z platformą Artlist, dzięki której biblioteka zasobów Canvy została wzbogacona o nową muzykę royalty-free oraz jakościowe filmy wideo. To na pewno dobra wiadomość dla wszystkich, którzy potrzebują atrakcyjnych wizualnie i dźwiękowo materiałów do swoich projektów.

Więcej niż tylko grafika

Canva staje się czymś więcej niż tylko narzędziem do tworzenia grafik. To kompleksowa platforma, która integruje narzędzia do generowania tekstów, grafiki, wideo, a teraz także interaktywnych prezentacji. Co ciekawe, funkcje te są dostępne zarówno dla użytkowników darmowych, jak i premium, mimo że Canva niedawno zapowiedziała podwyżkę cen dla niektórych klientów biznesowych. Ma to być związane z poszerzeniem możliwości platformy i wprowadzeniem nowych narzędzi AI. Dla niektórych może to być jednak rozczarowujące, że większe opłaty wiążą się z tak powolnym wprowadzaniem usprawnień...

