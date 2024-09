Canva drastycznie zdrożeje. Niektóre pakiety nawet o 300%

Ostatnie lata jak nigdy przyzwyczaiły nas do tego, że wszystko drożeje. Od podstawowych artykułów spożywczych, na ulubionych usługach cyfrowych kończąc. Najczęściej mowa jednak o stopniowych zmianach w cennikach, które sumarycznie bolą po kieszeni, ale nie mówi się o nich jakoś specjalnie wiele. Tu 3 zł, tam 5 zł, to znowu 4 zł - i w sumie się zbiera.

Twórcy popularnego edytora Canva obrali jednak zupełnie inną strategię. Zamiast wprowadzać zmiany w cenniku krok po kroku, polecieli na grubo - i wraz z wejściem w życie nowego cennika, wielu użytkowników odczuje te zmiany niezwykle drastycznie. Winnymi mają być implementowane tam opcje generatywnej sztucznej inteligencji, które podnoszą cenę wielokrotnie. W skrajnych przypadkach: nawet o 300%!

Wielkie podwyżki w Canva. Twórcy nie mają hamulców

Jeżeli wydawało wam się, że nikt nie odważyłby się na drastyczne podwyżki za dostęp do narzędzia które łatwo można zastąpić produktami konkurencji, to Canva właśnie udowadnia że owszem: wydawało wam się. Firma najwyraźniej wyszła z założenia, że w przypadku abonamentów które kierowane są ku firmom i bardziej rozbudowanym instytucjom - zapłacenie wielokrotnie więcej będzie wciąż łatwiejsze. I tańsze, niż przesiadka na oprogramowanie konkurencji - głównie ze względu na to, że odejdą koszta ponownego przeszkolenia całej rzeszy pracowników.

Źródło: Unsplash @rubaitulazad

Nie zmienia to jednak faktu, że wielu użytkowników jest najzwyczajniej w świecie oburzonych stawkami, które niebawem przyjdzie im zapłacić za dostęp do platformy. I trudno się dziwić - bowiem informują oni, że platforma podniosła ceny ze 120 dolarów za plan oferujący do pięciu użytkowników, aż do 500 dolarów. Na otarcie łez zaproponowano im jednak 40% zniżkę, która będzie obowiązywać przez pierwszy rok. Tym samym zamiast 500 dolarów, będą płacić 300 dolarów. Ten rok brzmi jak idealna wymówka na znalezienie godnego zastępstwa dla ich produktu.

Użytkownicy z Australii informują o równie drastycznych podwyżkach, gdzie 39,99 dolarów australijskich za konto do pięciu użytkowników zostaje zamienione na... 40,50 dolarów australijskich za każdego użytkownika. I nie trzeba być asem z matematyki by pomnożyć to przez pięć i nagle okaże się, że za roczną licencję dla pięciu osób cena skacze z niespełna 500 dolarów, do ponad 2400.

Canva potrzebowała zmian w cenniku, ale wprowadza je nieudolnie

Canva od lat cieszy się opinią znakomitego narzędzia, za które dodatkowo nie trzeba płacić fortuny. Dla wielu użytkowników to więcej niż wystarczające. Ale właśnie: niska cena i mnogość opcji dla wielu były główny atutem. Wraz z rosnącymi kosztami ze strony producenta sprzętu, rosną również ceny dostępu do narzędzia - jednak z perspektywy użytkowników są one... niewspółmierne.

Nie mam najmniejszych wątpliwości, że po tych podwyżkach - wielu będzie szukało alternatyw. Jeżeli nie lepszych, to przynajmniej tańszych.