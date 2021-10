Czym jest Canva i jakie ma funkcje?

Pierwszy raz o serwisie Canva pisałem Wam jeszcze w 2013 roku, kiedy testowałem go w wersji beta. Wróciłem do niego po pięciu latach, by sprawdzić jak ten projekt się rozwinął i zaskoczeniem stwierdziłem, że nie tylko nadal udostępniał darmową wersję, ale znacznie poszerzyła się jego funkcjonalność.

Rok temu ostatni raz pisałem o Canva, polecając go jako proste i szybkie narzędzie do tworzenia grafik do postów na Facebooku czy Instagramie, ale tak naprawdę do dużo większe zastosowanie w codziennym życiu i pracy.

Możemy przy jego pomocy stworzyć profesjonalnie wyglądające plakaty, prezentacje, różnego rodzaju dokumenty, CV, kartki okolicznościowe, kolarze zdjęć, ulotki, wizytówki, zaproszenia, banery, infografiki, wykresy czy po prostu relacje na Facebooka czy Instagrama, a teraz również filmów.

Do dyspozycji w tym celu mamy w darmowej wersji aż 250 tysięcy szablonów, które nam to ułatwią, 100 tysięcy gotowych projektów i setki tysięcy bezpłatnych zdjęć i grafik. Do tego możemy każdy projekt tworzyć wspólnie ze znajomymi czy współpracownikami z zespołu.

Tworzenie i edycja filmów w Canva

Za pomocą nowej funkcji wideo, bez jakiejś szczególnej wiedzy na temat tworzenia i edycji filmów stworzymy szybko, prosto i wygodnie na przykład reklamę na Tik-Toka, wideo na YouTube, relację z jakiegoś wydarzenia prywatnego czy firmowego lub okolicznościowy film wspólnie ze znajomymi z okazji na przykład urodzin jednego z nich.

Możemy do tego skorzystać z gotowych szablonów, dodawać multimedia, muzykę czy efekty dźwiękowe dostępne w serwisie lub wgrywać własne, udostępniać ekran, karty z przeglądarki czy widok z kamery w laptopie.

Ogromną zaletą w tworzeniu wideo jest możliwość współpracy ze znajomymi w czasie rzeczywistym, co jeszcze bardziej ułatwia no i uprzyjemnia pracę nad wspólnym filmem, na przykład na wspomnianą okoliczność urodzin jednego z nich. Na podstawie gotowego szablonu urodzinowego możemy edytować i zmienić same życzenia czy zastosowane animacje w poszczególnych klatkach filmu, dodawać efekty dźwiękowe, gotowe elementy graficzne czy teksty i co najważniejsze własne treści audio i wideo.

Bez problemu możemy osadzić już gotowy film z życzeniami do dodanych już klatek filmu lub jako osobną klatkę, wgrywając go z dysku komputera lub na żywo nagrać z kamerki w laptopie. Do tego dodać własną dźwiękową narrację, która będzie towarzyszyła podczas odtwarzania gotowego już materiału.

Całość jest naprawdę prosta i intuicyjna. Sam nie tworzyłem nigdy wideo, a bez problemu odnalazłem się w tym narzędziu bez wczytywania się w samouczki. Każdy element w filmie można przenosić pomiędzy klatkami metodą przeciągnij i upuść, dodawać, zmieniać i edytować własne grafiki, zdjęcia, filmy, teksty oraz dźwięki czy pomagać w tym znajomym, z którymi tworzymy dany film.

Jak dla mnie - Canva to genialne narzędzie do tworzenia filmów bez specjalistycznej wiedzy w tym zakresie.