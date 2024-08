Poznaliśmy pełną listę premier we wrześniu na CANAL+ online. Druga część "Trzech Muszkieterów" to tylko jedna z dobrze zapowiadających się nowości.

Wrzesień na CANAL+ online przyniesie sporo nowości, które mogą przyciągnąć uwagę zarówno miłośników kina europejskiego, jak i tych, którzy szukają czegoś innego, niż typowe produkcje sensacyjne z Hollywood. Wśród premier znajdą się długo wyczekiwane filmy, więc zaznaczajcie sobie daty w kalendarzach, ponieważ na brak tytułów do obejrzenia nie powinniśmy narzekać.

Trzej muszkieterowie: Milady - gdzie obejrzeć online?

Jedną z najbardziej wyczekiwanych premier jest kontynuacja historii muszkieterów: "Trzej Muszkieterowie: Milady". Film stanowi drugą część opowieści o odważnych muszkieterach walczących w imię honoru i miłości. Tym razem młody d'Artagnan, po tragicznych wydarzeniach z pierwszej części, musi połączyć siły z tajemniczą Milady de Winter, by uratować swoją ukochaną Konstancję. Zwiastun zapowiada nie tylko widowiskowe sceny walki, ale również głębszą analizę motywacji postaci, które stają przed trudnymi wyborami moralnymi. Konflikty z kardynałem Richelieu i skomplikowane intrygi na francuskim dworze, które niektórzy znają z lektury, powinny zapewnić sporo emocji.

Również film "Piękny poranek" przyciąga uwagę swoim nietypowym podejściem do tematów takich jak strata, miłość i nowe początki. Reżyserka Mia Hansen-Løve z charakterystycznym dla siebie wyczuciem przedstawia historię Sandry, młodej kobiety, która zmaga się z opieką nad chorym ojcem, jednocześnie próbując odnaleźć szczęście w nowym związku. W rolę Sandry wciela się Léa Seydoux, której delikatna, a zarazem pełna emocji gra nadaje filmowi wyjątkowego charakteru. Jak zapowiada platforma, "Piękny poranek" to film pełen melancholii i refleksji nad codziennością, ukazujący, jak ważne jest znalezienie równowagi między obowiązkami a własnym szczęściem.

Z kolei azjatycki "Baby Broker" to film, który z pewnością przyciągnie miłośników kina niezależnego. Reżyser Hirokazu Koreeda, znany z głębokich portretów psychologicznych, tym razem zabiera nas w podróż przez mroczne zakątki ludzkiej duszy. Główni bohaterowie, Sang-hyun i Dong-soo, prowadzą szemrany interes, handlując porzuconymi dziećmi. Jednak ich plan zostaje zakłócony, gdy matka jednego z niemowląt postanawia odzyskać swoje dziecko.

Nie można również pominąć polskiej produkcji pt. "Lęk", który dotyka tematów ostatecznych decyzji i relacji rodzinnych. Historia Małgorzaty, która zdecydowała się na eutanazję, oraz jej siostry Łucji, która próbuje ją od tego odwieść, to przejmujący dramat o miłości, strachu i akceptacji. Magdalena Cielecka i Marta Nieradkiewicz w rolach głównych tworzą poruszające kreacje. Wspólna podróż sióstr do Szwajcarii staje się okazją do ponownego zbliżenia się i refleksji nad życiem.

CANAL+ online wrzesień 2024 lista premier

Lista premier we wrześniu na CANAL+ online obejmuje jeszcze więcej tytułów - pełne zestawienie z krótkimi opisami znajdziecie poniżej: