Odbierz Paczkomat w 2h, a otrzymasz kod na darmowy pakiet Canal+ i bon Shopee

InPost nie żartuje — i robi co tylko w jego mocy, by rozładować Paczkomaty przed świętami. Wiadomo że zbliża się gorący okres — wyprzedaże w Czarny Piątek, a później świąteczna gorączka rozkręca się do pełna. Kurierzy całymi dniami wystają pod automatami w których brakuje miejsca na następne przesyłki. To krajobraz który towarzyszy InPostowi od lat. Od lat firma też chce zachęcić klientów by możliwie jak najszybciej opróżniali automaty. W tym roku do zgarnięcia jest samochodów, ale na tym jeszcze nie koniec. Można też liczyć na kod od wartości 29 zł na miesięczny pakiet CANAL+ Seriale i Filmy w CANAL+ online, a na tym jeszcze nie koniec.

Nagrody gwarantowane za szybki odbiór przesyłki z Paczkomatu

Akcja startuje już dzisiaj — i wszyscy którzy w mniej niż dwie godziny od pozostawienia przesyłki w Paczkomacie odbiorą ją, mogą liczyć na wspomniany pakiet w CANAL+ online, a także bon o wartości 15zł do Shopee (przy zakupach za minimum 90zł). Jak zgarnąć wspomniane kody?

Niezbędna będzie aplikacja InPost i zmieszczenie się w 120 minutach. Następnie w aplikacji wystarczy skorzystać z banera promocyjnego, zarejestrować się i otrzymać wirtualną zdrapkę. A pod nią czekać już będą wspomniane nagrody.

Nagrody bez wątpienia atrakcyjne — i myślę, że wielu zdecyduje się nawet na zmianę planów i szybką wycieczkę do Paczkomatu by odebrać przesyłkę wcześniej niż planował. Jako że dawno nie korzystałem z platformy, mam do nadrobienia kilka ich autorskich produkcji — w sam raz na długie, jesienne, wieczory.

Grafika: Depositphotos.com