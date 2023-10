CANAL+ online październik 2023 – nowości. Lista premier filmów i seriali

Już 8 października na CANAL+ online prosto z kina dodany zostanie film "Masz ci los".

Izabela Kuna, Sonia Bohosiewicz, Piotr Głowacki, Rafał Rutkowski oraz Marian Dziędziel wcielają się w główne role w komedii "Masz ci los", gdzie zmierzyć się muszą z niefortunnym losem, który schował zwycięski los na loterii głęboko pod ziemią. A dokładniej, ukrył go w trumnie. Sytuacja staje się jeszcze bardziej absurdalna, gdy głowa rodziny, wielki miłośnik gier losowych, umiera, a jego narzeczona przypadkowo chowa ostatni kupon w kieszeni jego marynarki. To prawdziwy pech! Co więcej, ta kwestia staje się ogromnym nieszczęściem zarówno dla rodziny, jak i dla samego zmarłego, ponieważ wygrana mogłaby naprawić wiele spraw w ich życiu codziennym.

Nowe filmy na CANAL+ online

https://youtu.be/PfZmfwZNO9A?si=Ui0cELkSy_sSh2Vw

Na platformę trafi także komedia "Bejbis". W nim Ada i Mikołaj, szczęśliwe małżeństwo, zostają wystawieni na próbę, gdy niezaplanowany syn Janek przychodzi na świat. Nieprzespane noce, pieluchy, brak intymności i konflikty zaczynają niszczyć ich związek. Jak odzyskać radość życia i zachować miłość? Nie będzie to łatwe, ale może być zabawne. W rolach głównych Marta Żmuda Trzebiatowska, Grzegorz Małecki, Barbara Papis i Bronisław Wrocławski. Z komedii warto też wymienić "A oni dalej grzeszą, dobry Boże". W nowej historii państwo Verneuil świętują swoją długą życiową podróż małżeńską, co jest powodem do radości. Ich córki uważają, że to doskonała okazja na huczne przyjęcie niespodziankę. Co więcej, aby uczynić to wydarzenie jeszcze bardziej ekscytującym, na przyjęcie przyjeżdżają rodzice Rachida, Davida, Chao i Charles’a, którzy pochodzą z różnych zakątków świata. Jeśli państwo Verneuil myśleli, że już mają dość nietuzinkowych zięciów, to zostaną miło zaskoczeni... Teraz mają wszyscy razem pod swoją opieką.

https://www.youtube.com/watch?v=_S-QEbvcd48&

Przez wielu na pewno wyczekiwany jest też film Cristiana Mungiu, którego "Prześwietlenie" miało swoją premierę na festiwalu w Cannes. Akcja filmu rozgrywa się w spokojnej transylwańskiej miejscowości, gdzie ciche uprzedzenia i stare urazy ścierają się ze sobą wraz z pojawieniem się nowych pracowników w lokalnej piekarni - emigrantów ze Sri Lanki. Ksenofobia jest powszechna w regionie zamieszkanym przez różne narodowości, więc wspólny wróg może okazać się narzędziem do manipulacji. Ten motyw to tylko jeden z wielu wątków, które splatają się w historii. Miłość, dziecięce traumy, komiczny eko-aktywizm, delikatne męskie ego - wszystko to tworzy skomplikowany wschodnioeuropejski węzeł gordyjski.

Nowości CANAL+ Online październik 2023