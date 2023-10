Najciekawsze premiery tygodnia - nowe filmy i seriale do obejrzenia

Lupin 3. sezon

Ukrywający się Assane jest zmuszony nauczyć się żyć w bezpiecznym dystansie od swojej żony i syna z powodu bólu, który im zadał w wyniku dotychczasowych działań. Niezdolny do zniesienia tego cierpienia, Assane postanawia wrócić do Paryża z nietypowym pomysłem – zaproponować im opuszczenie Francji i rozpoczęcie nowego życia w innym kraju. Niestety, cienie przeszłości nieustannie go ścigają, a jego plany zostają wywrócone do góry nogami przez nieoczekiwany powrót kogoś lub czegoś z przeszłości.

Premiera 5 października na Netflix

Zimowy monarcha

Opowieść rozpoczyna się od postaci byłego wojownika, który zrzucił broń i przyjął życie mnicha w odległym klasztorze. Jednak jego spokojna egzystencja zostaje zakłócona, gdy postanawia podzielić się opowieścią o Arturze - młodym człowieku, który wbrew wszystkim przeciwnościom losu i brakowi prawa do tronu, zdobywał tytuł pana wojny. "Zimowy monarcha" to seria, która czerpie inspirację z bestsellerowej trylogii Bernarda Cornwella, znanego autora powieści historycznych. W tym przypadku autor podejmuje odważne podejście do klasycznych legend arturiańskich, przepisując je na nowo i przedstawiając w nieco inny, bardziej rewizjonistyczny sposób.

Premiera 6 października na HBO Max

Rafi

Nowy serial Polsatu to historia opowiadająca o pewnym cwaniaku i lekkoduchu, który nazywa się Rafi, wcielonym przez Pawła Domagałę. Jego życie zmienia się radykalnie pewnego dnia, gdy zostaje potrącony przez samochód. Ta tragedia daje mu drugą szansę w życiu, ale pod jednym warunkiem - musi przemienić się i zmienić swoje dotychczasowe zachowanie.Krystyna, wysłanniczka Nieba, odgrywana przez Danutę Stenkę, stara się pomóc Rafiemu w jego duchowej przemianie. Jednak na jego drodze staje także ekipa z Piekła, w tym postaci graną przez Piotra Roguckiego, która próbuje zrobić wszystko, aby Rafiowi nie udało się dokonać tej transformacji.

Reżyserem filmu "Rafi" jest Bartosz Prokopowicz, znany z takich produkcji jak "Szczęścia chodzą parami" i "Chemia". W obsadzie filmu znajdują się również znani aktorzy i aktorki, takie jak Zuzanna Grabowska, Anna Cieślak, Paulina Gałązka, Piotr Głowacki, Olaf Lubaszenko, Piotr Rogucki i Tomasz Schuchardt.

Premiera 6 października na Polsat Box Go

Loki 2. sezon

Drugi sezon "Lokiego" rozpoczyna się po wstrząsającym zakończeniu pierwszego sezonu, w którym Loki znalazł się w samym epicentrum walki o duszę Time Variance Authority. Razem z Mobiusem, Hunterem B-15 i ekipą nowych oraz powracających postaci, Loki przemierza stale rosnące i coraz bardziej niebezpieczne multiwersum, próbując odnaleźć Sylvie, rozprawić się z sędzią Renslayerem, zmierzyć się z tajemniczą postacią Miss Minutes oraz odkryć prawdę o istocie wolnej woli i szlachetnym celu. Będzie mieć pełne ręce roboty.

Premiera 6 października na Disney+

Beckham

W dokumencie widzowie będą mieli okazję zobaczyć niepublikowane dotąd prywatne nagrania z ostatnich 40 lat z życia słynnego sportowca, Davida Beckhama. Serial przedstawia szczere ujęcia ukazujące codzienność tego sportowca w teraźniejszości. Ponadto, w serialu znajdują się wywiady z krewnymi, przyjaciółmi i innymi piłkarskimi legendami, które towarzyszyły Beckhamowi w jego karierze. Czteroczęściowy serial dokumentalny został wyreżyserowany przez laureata Oscara Fishera Stevensa oraz wyprodukowany przez innego laureata Oscara Johna Battseka.

Premiera 4 października na Netflix

Cisza 2. sezon

Tytuł filmu czerpie inspirację z prawdziwych wydarzeń, które zostały ujawnione w reportażach Drago Hedla. Te doniesienia obnażyły międzynarodową aferę korupcyjną, która wstrząsnęła Europą Wschodnią. "Cisza" demaskuje zawiłe sieci powiązań związane z przerażającą praktyką handlu nieletnimi w Europie Wschodniej. Opowiada on historię przestępczej spirali, która sięga najwyższych szczebli władzy, a w nią zostają wciągnięci główni bohaterowie tej opowieści: detektyw, reporter oraz żona polityka.

Premiera 5 października na HBO Max