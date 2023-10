2. sezon "Continental" - czy możemy spodziewać się kontynuacji hitowego serialu w uniwersum Johna Wicka?

Serial "Continental: W świecie Johna Wicka" to świeżynka, która podbija serca widzów na całym świecie. Od premiery serial osadzony w świecie uwielbianego kinowego uniwersum nie schodzi z topki najchętniej oglądanych produkcji na amazonowym VOD. W swojej recenzji serialu Konrad pisał, że to uniwersum które broni się samo w sobie i tytułowy John Wick wcale nie jest mu potrzebne do szczęścia:

The Continental to John Wick bez Johna Wicka i coś więcej. Za sprawą nowego serialu wracamy do znanego nam świata, ale odkrywamy nowe historie i poznajemy kolejnych bohaterów. Jest widowiskowo i spektakularnie, ale The Continental wykracza poza ramy filmów.

Od początku pojawia się także pytanie: co z kontynuacją? Czy drugi sezon serialu "Continental: W świecie Johna Wicka" powstanie?

Twórcy "Continental: w świecie Johna Wicka" o kontynuacji

Od premiery pierwszego sezonu minęło raptem kilkanaście dni, ale widzowie nie ustają z pytaniami: co dalej. W rozmowie z serwisem Collider producenci serii dali nadzieję na to, że na trzech odcinkach świat prequeli marki jeszcze się nie skończy. Mówią oni, że jeżeli obecne odcinki będą cieszyły się wysoką oglądalnością - nie jest to wykluczone. Ale sama mówi że dopiero rozpoczynają się rozmowy na temat potencjalnej kontynuacji — ale nie ukrywa, że jest tam jeszcze sporo historii do opowiedzenia. Ekipa pracująca nad serialem ma też nadzieję, że to jeszcze nie koniec.

To nie jest pierwszy raz kiedy twórcy serialu odpowiadają na pytania związane z ewentualną kontynuacją. Wcześniej o swoich nadziejach na dalsze rozwijanie uniwersum wspominał także reżyser serii.

No cóż — myślę, że nie tylko twórcy, ale także widzowie liczą na to, że na trzech odcinkach prequele się nie skończą. Biorąc jednak pod uwagę sytuację w Hollywood — na ewentualny start prac nad drugim sezonem serialu możemy jeszcze trochę poczekać...