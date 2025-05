Wyprzedaż Parkside w Lidlu. Ale akumulatory musisz mieć własne

Od 12 maja Lidl zaprasza do skorzystania z promocji na sprzęt ogrodowy marki Parkside. To świetna okazja, by zadbać o zieleń wokół domu i przygotować ogród na sezon letni, nie nadwyrężając przy tym domowego budżetu. Oferta obowiązuje zarówno w sklepach stacjonarnych, jak i online na lidl.pl. Część sprzętów oferowana jest w wersji bez akumulatora i ładowarki, więc są to promocje skierowane raczej do posiadaczy już sprzętu z serii 20 V Team.

Lidl wyprzedaje urządzenia akumulatorowe, ale bez akumulatorów

Na czoło promocji wysuwa się robot koszący Parkside z aplikacją, dostępny od 17 maja w cenie 1499 zł. Urządzenie obsługuje do 3100 m² ogrodu, kosi nawet do 1000 m² na jednym ładowaniu i oferuje trzy tryby pracy. Dzięki funkcji mulczowania nie tylko kosi trawę, ale również nawozi ją naturalnie. Robot można uruchamiać zdalnie przez aplikację, co sprawia, że jest to wygodne rozwiązanie dla zabieganych właścicieli domów z ogrodem.

Dla zwolenników tradycyjnych rozwiązań Lidl przygotował promocję na elektryczną kosiarkę Parkside 1200 W. Cena została obniżona o 50 zł – do 199 zł. Model wyróżnia się lekką konstrukcją, możliwością składania oraz regulacją wysokości koszenia. Idealna propozycja dla osób poszukujących niezawodnego sprzętu w przystępnej cenie.

Nie zabrakło również propozycji do prac wykończeniowych przy trawnikach. Elektryczna podkaszarka 550 W kosztuje teraz 119 zł (20 zł taniej). Sprzęt wyposażono w teleskopowy trzonek i obracaną głowicę tnącą, co ułatwia manewrowanie i przycinanie krawędzi. Alternatywnie można sięgnąć po lżejszy model 300 W, dostępny w wyjątkowej cenie 69,99 zł.

W ofercie pojawiły się również urządzenia zasilane akumulatorowo, jednak należy podkreślić, że nie zawierają w zestawie akumulatora ani ładowarki. Przykładem jest akumulatorowa podkaszarka do trawy 20 V, dostępna za 79 zł po aktywacji kuponu (50 zł taniej). Podobna zasada dotyczy nożyc do trawy i krzewów Parkside, które teraz kosztują tylko 109 zł, oraz akumulatorowej pompy do deszczówki w cenie 199 zł.

