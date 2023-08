Lara Croft lepsza niż w Tomb Raiderze? Tak i to dzięki Call of Duty!

Activision tworząc skiny do operatorów w Warzone, wielokrotnie sięgało po znane postacie kultury i showbiznesu. Gracze mogli wcielić się już w Nicki Minaj, Snoop Doga czy Messiego, a już niebawem do tego zacnego grona dołączy Lara Croft. Co ciekawe wygląda znacznie lepiej, niż w niektórych częściach Tomb Raider.

Lara Croft grywalną postacią w Call of Duty: Warzone

Twórcy Call of Duty: Warzone zarabiają krocie na wirtualnych elementach ubioru dla operatorów, dlatego nie powinno nikogo dziwić podejmowanie współpracy ze znanymi markami i osobistościami, które stają się grywalnymi postaciami. Oprócz wspomnianych celebrytów możemy wymienić też herosów z serialu The Boys, Johna Rambo, Ellen Ripley z Obcego, a nawet Jigsawa z Piły. W przyszłym miesiącu zaś do gry trafi zestaw Tracer Pack: Tomb Raider Bundle, a w nim skin kultowej poszukiwaczki przygód, znanej z produkcji studia Square Enix.

Model Lary przypomina klasykę z końcówki lat 90. ale w wyraźnie zaktualizowanej formie. Charakterystyczny ubiór i dodatki budzą jednak bardziej filmowe skojarzenia, przez co panna Croft wygląda znacznie agresywniej, niż we współczesnej trylogii od Square Enix. We wspomnianym zestawie – oprócz skórki postaci – znajdą się także trzy plany broni: czekan do walki wręcz, pistolet maszynowy Mythic Defender i podwójne pistolety Mach-5. Wieńczy go zaś skórka do pojazdu Chop Top o nazwie „Tomb Buggy.

Całość trafi do wewnętrznego sklepu gry już 9 września