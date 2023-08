Call of Duty: Modern Warfare III będzie najlepszą odsłoną w historii? Activision szykuje prawdziwą rewelację!

Activision nie skrywa już żadnych tajemnic jeśli chodzi o Call of Duty: Modern Warfare 3. Co wiemy o nadchodzącej produkcji?

Call of Duty: Modern Warfare III — jakie studio tworzy tę grę?

Już oficjalnie wiemy, że za Call of Duty: Modern Warfare 3 odpowiada studio Sledgehammer Games, czyli to samo, które pracowało wraz z Infinity Ward nad oryginalnym Call of Duty: Modern Warfare 3 i stworzyło w następnych latach między innymi Call of Duty: Advanced Warfare czy Call of Duty: WWII. Zaprezentowany poniżej teaser to dopiero przedsmak tego, co studio przygotowuje na jesienną premierę. Dzisiejszy wpis na blogu Activision potwierdził również, że rozwój Modern Warfare 3 jest prowadzony przez Sledgehammer Games, które ściśle współpracowało z Infinity Ward.

Call of Duty MW3 — data premiery. Kiedy gra się pojawi?

Jeśli chodzi o datę premiery, to Activision również nie trzyma nas już w napięciu. Jakiś czas temu studio oficjalnie poinformowało, że Call of Duty: Mordern Warfare III zadebiutuje już 10 listopada tego roku i trafi na konsole Xbox One, Xbox Serie X|S, PlayStation 4, PlayStation 5 i komputery osobiste z systemem Windows.

Warto jednak zaznaczyć, że pomimo wszystkich zawirowań związanych z przejęciem Activision Blizzard przez Microsoft i przyszłością serii Cal of Duty na konsolach Sony, w przypadku Modern Warfare 3 wczesny dostęp do bety otrzymają gracze wyłącznie na PlayStation 4 i PlayStation 5.

Call of Duty: Modern Warfare 3 to DLC czy pełna gra? Znamy odpowiedź

Patrząc na ostatni sposób wydawniczy Activison Blizzard (mając głównie na uwadze przejście z Call of Duty: Warzone na Warzone 2.0), sytuację z problemami dotyczącymi przejęcia dewelopera przez Microsoft i dostępności CoD-a na konsolach PlayStation oraz wiele plotek dotyczących tego, że Call of Duty miało sobie zrobić przerwę w tym roku, zapowiedź ta zdziwiła wiele osób. Co więcej, ludzie od razu założyli, że Modern Warfare III będzie rozszerzeniem do Modern Warfare II — co potwierdzał Steam i patrząc na wszystkie perypetie w ostatnim czasie, ma to jak najbardziej sens. Okazuje się, że Activision ma inne plany.

Rzecznik Activision Blizzard w rozmowie z CharlieIntel przyznał, że Call of Duty: Modern Warfare III będzie pełną „grą premium”:

Jak stwierdzono w licznych kwartalnych telekonferencjach Activision Blizzard, Modern Warfare III to produkcja premium. Cena odpowiednio wyniesie 70 dolarów amerykańskich.

CharlieIntel na X (dawniej na Twitterze) tłumaczył, że pojawienie się MW3 jako dodatku na Steamie jest spowodowane tym, że wszystkie gry z serii Call of Duty staną się dodatkami do aplikacji Call of Duty HQ w przyszłości. Podobnie jak w przypadku innych tytułów Activision Blizzard, seria będzie miała jedną aplikację do uruchamiania wszystkich gier. Oby faktycznie była to pełnoprawna gra, chociaż w obecnej chwili gracze są dość negatywnie nastawieni do całej sytuacji (oraz ceny).

Ile będzie kosztować Call of Duty: Modern Warfare 3?

Jak zdradził rzecznik Activision Blizzard, Call of Duty: Modern Warfare III zostało wycenione na 70 dolarów amerykańskich. Ma to być pełna cena „gry premium”, więc już oficjalnie wiemy, że będziemy musieli zapłacić 349 zł — za tę cenę otrzymamy dostęp do gry na konsolach zarówno PS5, jak i PS4, wcześniejszy dostęp do kampanii, wczesny dostęp do otwartej bety oraz pakiet Operatora Soapa.

Activision przygotowało również specjalną Edycję Skarbca, która kosztuje 459 zł — i za to dodatkowo dostaniemy dwa skarbce broni, Czarną Komórkę (1 sezon), pominięcie 30 poziomów i Pakiet Operatorów Nemezis.

Call of Duty: Modern Warfare 3 przywróci tryb Zombie!

Dziś oficjalnie się dowiedzieliśmy, że do MW3 wróci „prawdziwy” tryb Zombie, który ostatni raz pojawił się w Black Ops Cold War… bo chociaż w Vanguardzie mieliśmy dostęp do Zombie, to całość przypominała bardziej malutki dodatek na pół godziny, niż cokolwiek sensownego — i można było odebrać to jako policzek w twarz dla fanów tego trybu. Modern Warfare 3 zaoferuje Zombie jako tryb kooperacji. W poście na blogu Activision poinformowało, że tegoroczny tryb będzie „największym jak dotąd trybem Zombie”:

Zbierz zespół i spróbuj przetrwać w walce z ogromnymi hordami nieumarłych na największej mapie w historii trybów Zombie w Call of Duty. Tryb Zombie w Modern Warfare (MWZ) to nowa przygoda ze studia Treyarch z misjami, sekretami i standardowymi funkcjami rozgrywki.

Kampania w CoD MW3 — czy jest na co czekać?

Kampania Call of Duty Modern Warfare 3 będzie bezpośrednią kontynuacją wydarzeń z MW2. Jak opisuje samo Activision:

W bezpośredniej kontynuacji bijącego rekordy Call of Duty®: Modern Warfare II kapitan Price i grupa uderzeniowa 141 stawiają czoła wielkiemu zagrożeniu. Ultranacjonalista i zbrodniarz wojenny, Władimir Makarow, rozszerza swoje wpływy w różnych zakątkach świata, wikłając członków grupy uderzeniowej 141 w starcie, jakiego się nie spodziewali.

Activision potwierdziło, że kampania w Modern Warfare 3 przywróci otwarte misje bojowe, które były w Modern Warfare 2 — i chociaż mnóstwo osób narzekało, że „za bardzo przypomina grę akcji i nie ma duszy Call of Duty”, to ja sobie bardzo je chwaliłem — o czym zresztą pisałem w swojej recenzji. Można więc ekscytować się fabułą single player.

Tryb multiplayer w Call of Duty: Modern Warfare 3 — czy będzie coś nowego?

Chociaż serwery Warzone'a nie wytrzymały obciążenia graczy związanego z odkryciem kart dotyczących premiery nowej odsłony Call of Duty, to już mamy pierwsze nowe informacje. Co ciekawe, podstawowe zdrowie zostanie zwiększone do 150 HP. Do MW3 powróci głosowanie na mapy przed meczem, a dodatkowo w dniu premiery będziemy mieli dostępne wszystkie mapy z Modern Warfare 2. Są to:

Afghan

Derail

Estate

Favela

Karachi

Highrise

Invasion

Quarry

Rundown

Rust

Scrapyard

Skidrow

Sub Base

Terminal

Underpass

Wasteland

3x - Wielkie Skali Battle Maps

1x Colossal 'War' Map

Activision dalej planuje jednak dodać łącznie 12 nowych map, także bez dwóch zdań jest na co czekać. Co Wy na to?

Źródło: X (dawniej Twitter) / Call of Duty