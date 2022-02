Wszystkim należy się przerwa - nawet seriom, które nieustannie co roku dostawały kolejną odsłonę. Parę lat temu roczny urlop wzięła seria Assassin’s Creed, a w 2023 roku przyjdzie czas na Call of Duty.

Od 2005 roku seria Call of Duty otrzymywała nową odsłonę co roku. Jak podaje Jason Schreier na łamach Bloomberga, w przyszłym roku jedna z najpopularniejszych marek strzelanek z widokiem z pierwszej osoby nie doczeka się żadnej gry.

Obecnie najwięcej uwagi poświęca się tegorocznej odsłonie Call of Duty, która prawdopodobnie ma nosić podtytuł Modern Warfare II. Będzie to zatem bezpośrednia kontynuacja odsłony z 2019 roku, która została niesamowicie ciepło przyjęta przez graczy - czego dowodem jest także recenzja Tomasza Popielarczyka.

Powodem takiego stanu rzeczy ma też być fakt, że Call of Duty: Vanguard z zeszłego roku nie spełniło oczekiwań - ani graczy, ani wydawcy. Activision uważa również, że wydawanie odsłon rok w rok może negatywnie wpłynąć na całokształt serii. Z tego względu odsłona, która pierwotnie miała pojawić się w 2023 roku, zostanie przełożona na 2024 - i ekipa z Treyarch (bo to właśnie do nich należy ów projekt) jest z tego powodu bardzo zadowolona.

Mimo wszystko, warto mieć na uwadze, że poza Modern Warfare II, mamy doczekać się w tym roku również Warzone 2. Pewna równowaga zostanie zatem zachowana. Produkcja - tak samo, jak pierwsza część - będzie dostępna za darmo. Jak dumnie głosi Activision, ma nam dostarczyć całkowicie nowego doświadczenia Warzone, jakie do tej pory nie jest nam znane.

Decyzja o przesunięciu premiery nowej odsłony Call of Duty na 2024 rok została w pełni podjęta przez Activision i nie ma żadnego powiązania z przejęciem wydawcy przez Microsoft za blisko 70 miliardów dolarów.