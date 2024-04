Call of Duty Modern Warfare III za darmo przez weekend na konsoli

Macie w domu konsolę Xbox i nie wiecie w co zagrać? W ten weekend Microsoft oferuje trzy gry za darmo do wypróbowania w ramach Dni grania za darmo w usłudze Xbox.

"Dni grania za darmo w usłudze Xbox" to cykliczne wydarzenie, w którym Microsoft zaprasza graczy do wspólnej zabawy z popularnymi tytułami udostępnionymi za darmo w weekendy. Na przestrzeni ostatnich lat mieliśmy szansę zagrać w naprawdę niezłe produkcje, którym towarzyszą specjalne promocje i obniżki. Jeśli przez weekend dana produkcja nam się spodobała, można ją zakupić w niższej cenie. Promocja ta dotyczy jednak wyłącznie posiadaczy abonamentów Xbox Game Pass – zarówno w wersji podstawowej – Core jak i najbardziej rozbudowanej – Ultimate. Od czasu do czasu Microsoft oferuje też gry dla wszystkich – bez względu na to, czy posiadają abonament.

Tak też jest w ten weekend, gdzie w wybrane tytuły zagrają wszyscy zainteresowani – bez względu na posiadanie abonamentu. Trzeba przyznać, że oferta na ten weekend jest dość dziwna, bo gry dostępne w ramach "Dni grania za darmo w usłudze Xbox" są już dostępne w ramach abonamentu Xbox Game Pass Ultimate. Kto i w co będzie mógł zagrać za darmo przez weekend?

Dni grania za darmo w usłudze Xbox. W co zagrać w ten weekend?

LEGO 2K Drive to gra, w której gracze płynnie pędzą po porywających torach wyścigowych, w terenie i na otwartych wodach w swoim czadowym zmieniającym formę pojeździe. Twórcy zapraszają do świata Klockolandii, gdzie trzeba chwalić się swoimi umiejętnościami kierowcy i budować pojazdy klocek po klocku! Gra jest dostępna w ramach "Dni grania za darmo w usłudze Xbox" dla posiadaczy abonamentów Core i Ultimate, jednak tylko ci pierwsi mają ograniczenie czasowe do końca weekendu. Gra od kilku dni jest już dostępna w ramach abonamentu Ultimate.

Pozostali gracze mają szansę zagrać w The Elder Scrolls Online oraz tryb multiplayer i zombie w Call of Duty Modern Warfare III. Pierwsza gra to MMORPG przenoszące gracza w świat magii i miecza, druga natomiast to najnowsza odsłona popularnej serii strzelanek FPS, która każdego roku przyciąga przed konsole miliony graczy.

LEGO 2K Drive w ramach "Dni grania za darmo w usłudze Xbox" dostępne jest do poniedziałku 8 kwietnia do godziny 8:59. W The Elder Scrolls Online zagracie do wtorku 9 kwietnia do godziny 16:00, natomiast tryby multiplayer Call of Duty Modern Warfare III dostępne są do niedzieli 7 kwietnia do godziny 19:00