W Call of Duty: Modern Warfare 3 pojawi się ukochany przez graczy tryb, którego nie było od lat!

Modern Warfare 3 nadchodzi!

O Call of Duty: Mordern Warfare III mówi się głośno od kilku miesięcy. Choć szczegółów nie było zbyt wielu, insiderzy z branży gier wideo dzielili się swoimi spostrzeżeniami na temat tegorocznej odsłony serii. Wiemy, że za MW3 odpowiada studio Sledgehammer Games — to samo, które pracowało wraz z Infinity Ward nad oryginalnym Call of Duty: Modern Warfare 3 i stworzyło między innymi Call of Duty: Advanced Warfare oraz Call of Duty: WWII, co jest całkiem niezłą reklamą.

Dziś dowiemy się o grze zdecydowanie więcej, gdyż Activision szykuje specjalne ogłoszenie — i bez dwóch zdań poinformujemy Was o wszystkim na łamach Antyweb. W tej chwili potwierdzona jest data premiery oraz najprawdopodobniej platformy, na których pojawi się nowy CoD — Call of Duty: Mordern Warfare III zadebiutuje już 10 listopada tego roku i trafi na konsole Xbox One, Xbox Serie X|S, PlayStation 4, PlayStation 5 i komputery osobiste z systemem Windows.

Call of Duty: Mordern Warfare III to „gra premium” z Zombie premium!

Niedawno informowaliśmy o tym, że rzecznik Activision Blizzard w rozmowie z CharlieIntel przyznał, że Call of Duty: Mordern Warfare III będzie pełną „grą premium”:

Jak stwierdzono w licznych kwartalnych telekonferencjach Activision Blizzard, Modern Warfare III to produkcja premium. Cena odpowiednio wyniesie 70 dolarów amerykańskich.

Nie będzie więc to dodatek czy zmiana jak w przypadku przejścia z Call of Duty Warzone na Warzone 2.0, a pełnoprawna nowa odsłona. Dziś oficjalnie się dowiedzieliśmy, że do MW3 wróci „prawdziwy” tryb Zombie, który ostatni raz pojawił się w Black Ops Cold War… bo chociaż w Vanguardzie mieliśmy dostęp do Zombie, to całość przypominała bardziej malutki dodatek na pół godziny, niż cokolwiek sensownego — i można było odebrać to jako policzek w twarz dla fanów tego trybu.

Modern Warfare 3 zaoferuje Zombie jako tryb kooperacji. W poście na blogu Activision poinformowało, że tegoroczny tryb będzie „największym jak dotąd trybem Zombie”. Wpis na blogu potwierdził również, że rozwój Modern Warfare 3 jest prowadzony przez Sledgehammer Games, które ściśle współpracowało z Infinity Ward. Co o tym myślicie?

Źródło: Activision