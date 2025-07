Smartfony i tablety objęte opłatą reprograficzną. Pełna lista urządzeń

Jeśli myśleliście już, iż temat poszerzenia listy urządzeń objętych opłatą reprograficzną poszedł w zapomnienie, to nic bardziej mylnego. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego opublikowało wczoraj zaktualizowaną listę „czystych nośników”.

Tym samym ponownie nowelizacja rozporządzenia w sprawie opłat reprograficznych trafiła do konsultacji publicznych.

Ponownie, bo temat ten sięga 2021 roku, kiedy to przybrał już nawet kształt ustawy, więcej o tym pisaliśmy Wam w tym artykule.

Wówczas, z uwagi na liczne słowa krytyki z listy „czystych nośników” usunięto smartfony, aczkolwiek pozostałe urządzenia miały być objęte opłatą reprograficzną w wysokości aż 4% od ceny urządzenia. Co i tak, było niższą wartością niż planowane wcześniej 6%.

Tak wyglądała ta lista:

Typ urządzenia lub czystego nośnika Wysokość opłaty w % Zestaw urządzeń audio lub audio-wideo z funkcją nagrywania lub odtwarzania nośników zewnętrznych 4 Radio z funkcją nagrywania lub odtwarzania nośników zewnętrznych 4 Odtwarzacz audio lub audio-wideo z funkcją nagrywania lub odtwarzania nośników zewnętrznych 4 Inne urządzenie audio lub audio-wideo z funkcją nagrywania lub odtwarzania nośników zewnętrznych 4 Komputer stacjonarny 4 Komputer przenośny (w tym laptop, netbook, notebook), tablet i podobne urządzenia 4 Nagrywarka CD, DVD, BluRay i podobne urządzenia 4 Telewizor z funkcją nagrywania lub odtwarzania nośników zewnętrznych 4 Dekoder telewizji cyfrowej z funkcją nagrywania 4 Odtwarzacz wideo lub audio-wideo z funkcją nagrywania lub odtwarzania nośników zewnętrznych 4 Komputerowy nośnik pamięci masowej (dysk twardy, SSD i podobne nośniki) 4 Przenośny elektroniczny nośnik pamięci (pendrive, karta pamięci i podobne nośniki) 4 Zapisywalna płyta optyczna (płyta CD, DVD, BluRay i podobne nośniki) 4 Zapisywalny cyfrowy nośnik pamięci wideo (kaseta, taśma i podobne nośniki) 4 Maszyny skanujące albo kopiujące w ilości od 0 do 1 kopii albo skanów na minutę 4 Maszyny skanujące albo kopiujące w ilości od 2 do 99 kopii albo skanów na minutę 4 Maszyny kopiujące albo skanujące w ilości od 100 kopii albo skanów na minutę 2 Czytniki książek elektronicznych e-book, plików PDF i podobne urządzenia 2 Cyfrowe aparaty fotograficzne z niewymienialnymi obiektywami 2 Papier kserograficzny 1

Obecny projekt rozporządzenia w sprawie opłat reprograficznych mówi wręcz o symbolicznej opłacie w porównaniu z poprzednim projektem, w wysokości 1% (maksymalnie dla niektórych urządzeń 2%), ale z powrotem na listę „czystych nośników” trafiły smartfony i tablety.

Oto zaktualizowana lista:

Lp. Typ urządzenia lub nośnika Wysokość opłaty w % liczona od ceny sprzedaży urządzenia lub nośnika część „Audio” część „Wideo” część „Reprografia” 1 Telefon komórkowy z wbudowaną pamięcią od 32 GB 1 1/3 1/3 1/3 2 Tablet z wbudowaną pamięcią od 32 GB 1 10% 70% 20% 3 Komputer stacjonarny, komputer przenośny 1 1/3 1/3 1/3 4 Telewizor z wbudowaną pamięcią lub funkcją nagrywania na nośnik zewnętrzny 1 20% 80% 0% 5 Dekoder telewizyjny z wbudowaną pamięcią lub funkcją nagrywania na nośnik zewnętrzny 1 30% 70% 0% 6 Cyfrowy odtwarzacz audio z wbudowaną pamięcią lub funkcją nagrywania na nośnik zewnętrzny 1 100% 0% 0% 7 Cyfrowy odtwarzacz audio-video z wbudowaną pamięcią lub funkcją nagrywania na nośnik zewnętrzny 1 20% 80% 0% 8 Przenośne urządzenie do nagrywania dźwięku lub obrazu na płyty CD, DVD i Blu-Ray 1 50% 50% 0% 9 Dysk twardy, w tym HDD lub SDD, oraz zewnętrzne dyski twarde, w tym HDD lub SDD 1 1/3 1/3 1/3 10 Karta pamięci zewnętrznej (w tym pendrive i inne półprzewodnikowe wymienne pamięci masowe) 1 1/3 1/3 1/3 11 Płyta CD 2 80% 20% 0% 12 Płyta DVD, Blu-Ray 2 20% 80% 0% 13 Kopiarka, w tym atramentowa, laserowa, analogowa i termosublimacyjna 2 0% 0% 100% 14 Skaner, w tym ręczny i szczelinowy 2 0% 0% 100% 15 Drukarka atramentowa i drukarka laserowa 1,5 0% 0% 100% 16 Papier formatu A3 i A4 0,75 0% 0% 100% 17 Urządzenie wielofunkcyjne zawierające skaner lub kopiarkę 2 0% 0% 100% 18 Kopiarka, drukarka lub urządzenie wielofunkcyjne - zdolne do wykonywania kopii utworów także na arkuszach papieru formatu powyżej A3 (urządzenia wielkoformatowe) 1, ale nie więcej niż 100 zł 0% 0% 100% 19 Magnetofon, magnetowid 0,01 50% 50% 0%

Czym tak naprawdę jest ta opłata reprograficzna? Tu oddajemy głos MKiDN:

Opłata reprograficzne (od tzw. czystych nośników) to mechanizm kompensacyjny dozwolonego użytku w prawie autorskim. Dzięki niej twórcy otrzymują „rekompensatę” za to, że ich dzieła są legalnie powielane do celów prywatnych. Takiej kompensaty wymaga prawo UE, które jednak nie wskazuje, w jakiej formie powinno ono nastąpić. W prawie polskim mechanizm działa od 1994 roku, o ostatnio aktualizowany był w roku 2008, czyli w roku, w którym w Polsce popularność zyskiwały notebooki, kieszonkowe kamery video i czytniki e-booków. Przez tych 17 lat technologia i rzeczywistość cyfrowa zmieniły się radykalnie. A rozporządzenie w sprawie opłat reprograficznych dalej uwzględnia takie „czyste nośniki” jak VHS, mp3, faks czy nagrywarki DVD.

Według ministerstwa, dzięki rozszerzeniu listy „czystych nośników” o urządzenia będące obecnie w powszechnym użytku, do artystów mogłoby trafić każdego roku dodatkowe 150 – 200 mln złotych.

Dla porównania, przestarzała ich lista generuje zaledwie około 1,7 mln euro, a w takich Węgrzech, gdzie opłatą objęte są smartfony, tablety czy smartTV aż 27 mln euro.

Konsultacje publiczne mają potrwać 30 dni, a z projektem rozporządzenia możecie zapoznać się pod tym linkiem. Dlaczego temat ma być załatwiony rozporządzeniem, kiedy wcześniej było to ustawa?

Otóż rozporządzenie nie wymaga podpisu prezydenta, a poprzedni projekt w formie ustawy nie znalazł poparcia u ówczesnego prezydenta i nie sądzę by odmiennego zdania był obecny.

